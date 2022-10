Un hombre de 56 años fue encontrado atado y asesinado a golpes en el interior de su casa de la ciudad entrerriana de Gualeguay y las principales sospechas apuntaban a un crimen en ocasión de robo. El crimen fue descubierto este miércoles a la noche en una vivienda situada en J.J. Parachú al 300, en la zona céntrica de la ciudad del sur de Entre Ríos, y la víctima fue identificada como Edgardo Daniel Valbuza, de 56 años. El cuerpo del hombre fue hallado cerca de las 22 de este miércoles sobre su cama, tenía la manos y los pies atados, y presentaba, entre otras lesiones, un fuerte golpe en la cabeza, el cual le habría ocasionado su muerte. Según lo informado por el sitio Elonce.com, Valbuza vivía en ese domicilio junto a su madre, quien no se hallaba en el lugar en el momento del crimen, por el cual por el momento no se habían concretado detenciones. Los investigadores estiman que el deceso se produjo alrededor de 24 horas antes del hallazgo del cadáver. Si bien se hallaron indicios de que el hecho se relacionaría con un robo, no se descarta que el o los asesinos hayan montado una escena para desviar la atención hacia esa hipótesis. En ese sentido, no se desestima que el o los autores "hayan dejado todo de esta manera para ocultar otra cosa", explicó uno de los investigadores citados por el mismo medio. La Policía había llegado tras el llamado de un vecino, al que le llamó la atención la puerta entreabierta de la casa y que se notaba un importante desorden en el interior. En el hecho tomó intervención la fiscal local Josefina Beherán, que dispuso una serie de medidas de prueba, entre las cuales se encuentra la revisión de cámaras de seguridad de la zona. AMR/SPC NA