El cadáver de un hombre con un balazo en la cabeza fue hallado envuelto en una cortina de baño y abandonado adentro de una bolsa en un descampado de la localidad de Libertad, partido de Merlo, y los pesquisas creen que recibió el disparo al jugar a la "ruleta rusa" presionado por una deuda que mantenía con una persona vinculada a la venta de drogas, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El fallecido fue identificado como Ezequiel Ocaranza (35), domiciliado en la zona de Gregorio de Laferrere, partido de la Matanza, quien fue hallado ayer a las a las 5 de la mañana en un descampado de las calles Hernandarias y Dobla, del barrio Nuevo de Libertad, de Merlo.

La policía llegó al lugar luego de que la pareja del hombre confesara haber arrojado el cuerpo allí.

De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por Télam, Ocaranza tenía un pedido de averiguación de paradero desde 48 horas antes del hallazgo y fue su propia pareja quien se presentó en la comisaría de Gregorio de Laferrere para contar que había arrojado el cuerpo en Libertad, Merlo, por lo que quedó detenida por encubrimiento.

MIRÁ TAMBIÉN La Policía Federal armó un equipo interdisciplinario para investigar el ataque a la Vicepresidenta

De acuerdo a las primeras averiguaciones, Ocaranza, acompañado por la mujer, había ido a la localidad de Ciudad Evita a ver a un hombre llamando Cristian y apodado "El Paraguayo", con quien tenía una deuda de dinero.

Una vez en la vivienda, "El Paraguayo" incitó a Ocaranza a jugar a la "ruleta rusa" y le dio un arma de fuego, calibre 32: "Si la bala sale, no me debes nada, si no sale, tampoco y te vas tranquilo", le dijo, según las fuentes,

En ese contexto fue que Ocaranza se disparó y murió, tras lo cual el dueño de casa le dijo a la pareja del fallecido que descartara el cuerpo.

La mujer lo hizo pero luego dijo que tuvo miedo y acudió a la policía de La Matanza, por lo que el caso comenzó a ser investigado por la fiscal de Homicidios de ese distrito María Belén Casal Gatto, quien dispuso su inmediata aprehensión.

MIRÁ TAMBIÉN Hallan 100 balas en el domicilio donde vive el detenido por el ataque a Cristina Kirchner

En el lugar del hallazgo trabajaron policías de la Comisaría 4ta de. Merlo y bomberos voluntarios de Libertad. (Télam)