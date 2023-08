Un joven de 24 años que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves 10 de agosto fue hallado muerto en un barranco de la localidad tucumana Estación Aráoz y por el hecho los investigadores detuvieron a un sospechoso, mientras que aguardaban los resultados de la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento, informaron fuentes judiciales.

El hallazgo del cadáver de Lautaro Ostriz (24) tuvo lugar en un camino vecinal al norte del kilómetro 38 de la ruta provincial 302 y fue reconocido por sus familiares a partir de las vestimentas que llevaba puestas.

Intervino en el hecho el fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios I, Ignacio López Bustos, quien se hizo presente en el lugar y supervisó las tareas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

"Se lo encontró en un camino en cercanías de un canal (en la parte interna). En principio los familiares reconocieron parte de las vestimentas que se les exhibieron, lo que quedará supeditado a las pericias de ADN para corroborar la identidad. Intervino arqueología forense del ECIF con todas sus divisiones, el Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (EVAC), además de la División de Búsqueda de Personas de la policía", explicó López Bustos.

Además, el fiscal indicó que la principal hipótesis radica en que Ostriz fue asesinado y reveló que hay un sospechoso que fue detenido a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira.

"No se descarta la participación de otras personas en el hecho", cerró el representante del Ministerio Público.

Por otra parte, fuentes judiciales afirmaron que la autopsia de Ostriz se realizará esta tarde en el Centro Científico de Investigaciones Penales "René Favaloro", con el fin de "conocer la causa certera de muerte".

La familia de Ostriz había denunciado la desaparición del joven el pasado 10 de agosto a la tarde, luego de que un amigo suyo aseguró haber recibido un mensaje de él, en el que alertaba que estaba siendo secuestrado.

"Me encontré con una mina que es una tránsfuga. Me llevan a la ciudad. Voy en una camioneta negra en la parte de atrás. Salvame, no puedo hablar", llegó a enviar la víctima.

Al respecto, la tía de Ostriz, Emilia Aguirre, amplió en diálogo con el canal América Tucumán: "Él se iba a encontrar con una chica a la que le prestaba dinero. Después de ese mensaje se apagó su celular y no tuvimos más novedades. Él no andaba mal con nadie, era muy tranquilo". (Télam)