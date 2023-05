El cadáver de un hombre fue hallado hoy amordazado y maniatado en el interior de una bolsa, en un descampado de la ciudad santafesina de Rosario, y se investiga si se trata de una persona que desapareció días atrás, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo se produjo este mediodía cuando dos testigos dieron aviso al 911 al divisar un bulto sospechoso en un terreno situado a metros de Circunvalación y Uriburu, en el sudoeste rosarino.

Según las fuentes, personal policial y médico constató luego que se trataba del cadáver de un hombre joven, con una mordaza en la boca y atado de pies y manos, el cual estaba en el interior de una bolsa.

De acuerdo al fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta, la víctima aún no fue identificada y lleva muerta "varias horas".

"El cuerpo estaba dentro de una bolsa de arpillera de las que se usan para transportar arena y tenía atados los pies y las manos, con una mordaza en la boca", especificó.

"No sabemos si fue arrojado en este lugar o si la ejecución fue acá", señaló Spelta, quien explicó que "al no tener la causa de la muerte son todas hipótesis, no hay datos concretos".

El representante del Ministerio Público confirmó la existencia de cámaras de seguridad ubicadas a 150 metros del lugar del hallazgo, pero no pudo afirmar si permitirán dilucidar la mecánica del hecho.

En tanto, el cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal para su identificación y realización de la autopsia correspondiente.

Con este crimen ascienden a 126 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario. (Télam)