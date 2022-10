Una anciana y su esposo fueron encontrados muertos de sendos balazos en la ciudad de Neuquén y se investiga si el hombre mató a su esposa y luego se suicidó con la misma arma de fuego, informaron hoy fuentes judiciales

El hecho fue descubierto el martes, en una vivienda del barrio Santa Genoveva, en la capital neuquina, donde residían una mujer de 77 años y su marido de 83.

La fiscal a cargo de la causa, Eugenia Titanti, informó hoy a Télam que "habría sido una muerte violenta hacia la mujer por parte del hombre seguido de un suicidio con el mismo arma".

El hallazgo se produjo luego de que familiares del matrimonio intentaron comunicarse y no le atendían el teléfono.

"Van a domicilio, ven que la puerta estaba cerrada con llave del interior, entonces con los vecinos barretean la puerta y ahí es cuando se encuentran con ambas personas fallecidas en el dormitorio", indicó la fiscal.

Según Titanti, la mujer se encontraba "recostada en su cama" y tenía puesta "su ropa de dormir, tenía un camisón", mientras que el hombre "estaba con ropa interior y una remera también recostado y con un arma al lado".

"En el día de ayer se hicieron las autopsias y se confirmó que la mujer tenía un disparo en la cabeza a la altura del cráneo en la parte trasera izquierda a larga distancia, es decir, de aproximadamente un metro de distancia, no con la apoyadura de la boca del arma sobre la piel", detalló Titanti.

La fiscal señaló que hombre también presentaba un disparo y "tenía signos de haberse apoyado el arma en su rostro".

Asimismo, dijo que "en el lugar se hallaron dos vainas compatibles con los dos disparos".

Sin embargo, la fiscal explicó que continúa la investigación "para contextualizar este hecho y también descartar alguna intervención de un tercero".

"No hay nada para acreditar que hubo un acuerdo previo, no hay notas, no es una muerte en la cual los dos estuvieran de frente. Lo único que nos queda analizar son los teléfonos celulares y veremos si hay algo ahí, pero hasta ahora de esto de la motivación de acuerdo previo no hay nada", aclaró.

La fiscal contó que el matrimonio "no tenía contacto frecuente y personal con familiares" porque estos residen en Cutral Có, aunque tiene algunos sobrinos en la capital neuquina.

"Ninguno de ellos dio cuenta de ningún episodio traumático ni violento ni nada de la familia, pero sí indicaron que el hombre estaba atravesando una depresión, un cuadro por el cual estaba tomando cierta medicación, aunque no de gravedad", agregó Titanti, quien recordó que el femicidio de la mujer fue el primero cometido en la provincia en lo que va de este año. (Télam)