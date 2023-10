Una familia de comerciantes de indumentaria y calzado deportivo fue asaltada, maniatada y despojada de dinero y mercadería por cuatro delincuentes que llegaron a su domicilio del partido de Morón haciéndose pasar como clientes que habían pactado una compra por redes sociales, informaron hoy fuentes policiales.

Los ladrones robaron entre 200 y 300 mil pesos, 30 pares de calzado deportivo y otras pertenencias, agregaron los voceros.

El robo fue ayer a la tarde en una casa de la calle Solari al 2400, de Gervasio Pavón, de Morón sur, hasta donde llegaron los delincuentes en dos autos.

Una vez que uno de los comerciantes estaba sacando la basura, los delincuentes aprovecharon para ingresar a la parte trasera de la propiedad, donde redujeron a un hombre y su hermana, quien se dedican a vender los productos por redes sociales y luego realizan las entregas desde ese lugar.

MIRÁ TAMBIÉN Hallan casi 100 kilos de marihuana a orillas del Río Paraná, a la altura de Misiones

Según la denuncia, parte de la banda de ladrones habían pactado una compra por Internet horas antes, con lo que se aseguraron que hubiera gente en el lugar.

Una vez adentro, los asaltantes maniataron y golpearon a las víctimas y les robaron cerca de 300 mil pesos, 30 pares de calzado y vestimenta deportiva.

Los ladrones se fugaron en un Volkswagen Voyage gris y en un Peugeot.

Esta mañana Federico, una de las víctimas, contó al canal Todo Noticias que los ladrones habían pactado la compra por internet y cuando llegaron les robaron.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a una mujer en la causa del policía asesinado en Margarita

"Ellos llegaron en dos autos. Dos tipos a los que conocía entraron primero y otro dos detrás. Yo no entendía nada. Mi papá estaba tirando la basura al momento que llegaron los ladrones. Nosotros vendemos conjuntos deportivos y calzados personalizados. Ellos vinieron como clientes y ahí me dijeron 'quédate quieto, no grites'. Les dije que se llevaran las cosas tranquilos, estaban muy nerviosos", agregó el joven, quien presentaba moretones en el rostro producto de golpes de los asaltantes.

"Uno de ellos me pegó trompadas en la cara, en la nariz. Me tenía atado y me daba trompadas. Fueron muy violentos porque me dejaron moretones de los golpes y recuerdo las piñas", remarcó.

El joven también contó que "los ladrones pedían dólares", aunque él les dijo que no tenía.

"No se cómo vamos a seguir porque nos arruinaron, no tengo nada. Me robaron el capital invertido, los teléfonos celulares y entre 200 a 300 mil pesos. Solo quiero que la policía los atrape porque lo robado no lo voy a recuperar", finalizó.

La causa, caratulada como robo, se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción 6 de Morón, desde donde se instruyó al personal de comisaría 4ta. para que avance en la investigación. (Télam)