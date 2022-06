Una de las hermanas de Guillermo Jara, el camionero que fue asesinado en la localidad bonaerense de Daireaux, habló hoy y dijo que quienes lo mataron "fueron personas que decidieron quitarle la vida" y que su hermano no tenía un arma, como había trascendido

"Seguimos sin poder creer lo que sucedió, esto de que lo persiguieran con la intención de dañarlo. Desconozco cuál era la protesta. No es algo que quiero saber. Estoy abocada a lo que le sucedió a mi hermano", comentó Fernanda en declaraciones al canal de noticias TN. Y agregó: "Toda protesta es válida, deben tener sus causas para hacerlas pero esto tiene que ver con que a mi hermano lo persiguieron. Tampoco quiero decir que esto tenga que ver con camioneros, no quiero generalizar. No me interesa, no nos interesa desde la familia. Fueron personas que decidieron quitarle la vida a mi hermano"

Al ser consultada por la forma en la que se manejaba Guillermo ante las protestas en las rutas, Fernanda señaló: "Mi hermano es camionero de siempre, no es una conversación que pudiésemos tener

El ha pasado cortes de rutas, piquetes, temporales, esas cosas que suceden y considero que muchas veces habrá acompañado la lucha de camioneros que los afectara. Pero acá hay una parte de esa historia que no vamos a conocer y es la que él podría contar"

Y con respecto a la posibilidad de que la víctima podría haber tenido un arma en el camión, sostuvo: "No creo en esa versión y hablamos con el fiscal y el arma no existe"

Antes de terminar la entrevista, la mujer destacó algo que dijo que viene diciendo en otros medios: "Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, con las generalidades porque fomentamos más violencia y en este caso y con el caso de mi hermano no es lo que quiero". En las últimas horas, y antes de que ella llegara al lugar donde ocurrió el crimen de su hermano, Fernanda escribió una carta que subió a sus redes sociales para recordarlo y despedirlo. "Necesito escribir, mientras viajamos para encontrarte y ver qué te paso. Ya no estás. Vamos a encontrarnos con lo que nos queda de vos...Mientras viajamos ya van más de dos horas arriba del auto, todo se me viene a la cabeza. Desde chiquito sabías que ibas a ser camionero, era tu lugar en el mundo esos bichos de fierro gigantes (para mí) creo que manejabas camiones antes de venir a este mundo". Y agregó: "No sabemos exactamente qué pasó y entiendo de injusticias y de reclamos pero hoy en ese piquete algunos decidieron que valía más el piquete que tu vida". GO/KDV NA