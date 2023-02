(Por Ian Werbin).- A dos años del femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas por su expareja, un policía de la provincia de Buenos Aires que ya fue condenado a prisión perpetua, la madre de la víctima señaló que su hija también sufrió "violencia institucional", ya que dos jueces desestimaron las 18 denuncias previas contra el agresor por violencia de género y contó que la destitución de los magistrados "es lo único que queda pendiente" para que se haga Justicia.

"El asesinato de Úrsula fue femicidio y también violencia institucional. Jamás podré olvidar ese día", afirmó en diálogo con Télam la madre de la joven, Patricia Nasutti.

Aquel 8 de febrero de 2021, Úrsula fue asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas.

El autor del crimen fue su pareja, Matías Ezequiel Martínez (25), quien se desempeñaba como policía bonaerense, y que, momentos posteriores al femicidio, le confesó lo que había hecho a su tío durante una llamada telefónica.

"Me mandé una cagada", le dijo Martínez, que, tras cortar el llamado, se clavó el arma homicida en su abdomen, aunque pudo recuperarse de sus heridas.

En diciembre de 2021, el expolicía bonaerense fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín, conformado por los jueces Carina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli, quienes lo encontraron culpable del "homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" de Bahillo.

Según indicaron fuentes penitenciarias, Martínez actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la Unidad 49 de la Alcaldía Penitenciaria de Junín.

Sin embargo, la madre de Úrsula continúa lamentando que el asesinato de su hija fue "evitable" y "anunciado", ya que el condenado había sido denunciado por la víctima en 18 oportunidades por violencia de género, la última vez tres días antes del femicidio.

"El Estado estuvo ausente y por eso me la mataron", contó angustiada Patricia, que pidió la destitución del Juez de Paz Letrado de Rojas, Luciano Callegari y del juez Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a quienes acusa de haber desestimado las denuncias previas contra Martínez.

Al respecto, fuentes judiciales confirmaron a Télam que ambos magistrados serán sometidos a juicio político a comienzos de marzo en la ciudad de La Plata.

"Romero no detuvo a Martínez el 5 de enero, que tenía un pedido de detención inmediata en una causa por abuso de menores. Y el Juez de Paz Callegari desestimó las perimetrales que había pedido mi hija y dijo que el muchacho no era peligroso", explicó Patricia.

En ese sentido, la mujer señaló que la destitución de los jueces "es lo único que queda pendiente" para que se termine de hacer Justicia.

"Si quedan absueltos, seguiré apelando. Yo voy a seguir luchando. No me puedo quedar tranquila porque a mi hija no la vuelvo a ver más", afirmó la mujer.

Apoyando el pedido de Nasutti, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, había solicitado en abril del año pasado la destitución de Callegari junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol), por considerar que "el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes en relación a las denuncias contra quien terminó siendo el femicida de Úrsula Bahillo".

"Consideramos que por la naturaleza y gravedad institucional de los hechos denunciados, su comisión resulta incompatible con la permanencia en ejercicio de la función del magistrado en cuestión", escribió Lorenzino en su solicitud.

Por su parte, Patricia contó que continúa con custodia de la Policía Federal (PFA) "durante las 24 horas del día" y que adelgazó casi 50 kilos tras el asesinato de Úrsula.

"Tengo el dormitorio de mi hija intacto y todas sus cosas. Después de la condena te agarra una gran soledad. Es mentira que todo termina", manifestó la mujer.

Úrsula era la única hija de Patricia y Adolfo Bahillo, quienes la buscaron por casi una década y nació luego de un embarazo de riesgo.

Además, Nasutti impulsa además una petición mediante la organización Change.org (http://change.org/JusticiaPorUrsula) para que se adopten medidas tendientes a evitar que casos como el de su hija se repitan, la cual llegó a más de 90 mil firmas.

"Femcidios sigue habiendo. Medidas como los botones antipánico y las perimetrales no están siendo efectivas. Por más leyes que hacen, no funciona. Úrsula fue una estadística más. Es muy triste", reflexionó.

Por último, la madre de Úrsula indicó que se realizará una misa en su memoria en la Parroquia San Francisco de Asís, ubicada a unos 50 metros de la plaza de Rojas, sobre la calle Iribarne.

"Son días difíciles, el 8 de febrero la mataron y el 26 era su cumpleaños. Todavía están sus fotos y cuadros en la plaza. Hasta que no esté la ultima justicia, no voy a sacar su imagen de ahí", cerró.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)