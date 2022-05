Dos fiscales apelaron ante la Cámara de Casación la condena a prisión perpetua contra un hombre que ahogó en un balde de agua a su pareja en febrero del 2021 en el Barrio 31 y, luego, apuñaló a otra mujer a la que asaltó en el barrio porteño de Recoleta, porque no se aplicó el agravante de la violencia de género, y cuestionaron el fallo porque los jueces utilizaron "argumentos peyorativos y dogmáticos, con afirmaciones discriminatorias y sesgadas".

Según el sitio institucional fiscales.gob.ar, la apelación fue presentada por el fiscal Gabriel González Da Silva, a cargo interinamente de la Fiscalía General 17 y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, quienes cuestionaron el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 del 4 de mayo pasado que condenó a Jorge Alfredo Joaquin.

Es que el tribunal consideró al acusado culpable del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía”, en perjuicio de su pareja, una mujer de 42 años identificada como Gisela Paola Zalesky (42), y por el “homicidio en grado de tentativa, agravado por haber sido cometido ‘criminis causae’” y “robo con armas”, contra una joven 22 años, cuya identidad fue revelada como D.L.S.

Los fiscales no cuestionaron la pena impuesta, sino que en el fallo no se aplicó el agravante por violencia de género por lo que pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la interpretación que hicieron los jueces y remarcaron que las exigencias en materia de violencia de género “son claras y contundentes y de ningún modo resultan optativas a la consideración de lo que cada juez o jueza estime que corresponde”.

En su alegato, el fiscal González Da Silva había considerado a Joaquín culpable de los delitos de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía y por haber mediado violencia de género” con respecto a Zalesky, y “homicidio en grado de tentativa, agravado por haber sido cometido ‘criminis causae’ [es decir, para ocultar otro delito] y por haber mediado violencia de género” y por robo" respecto a la otra chica.

“Sé que hay personas que consideran que la ‘perspectiva de género’ no es una ideología, porque suponen que una política de Estado establecida democráticamente no puede considerarse ideología. Es un argumento que me llena de perplejidad, no por su originalidad, sino porque me parece un argumento muy débil", consideró el juez Javier Anzoátegui, al que adhirió su colega Luis María Rizzi.

“Las dificultades que suscita el inasible concepto ‘violencia de género' no sólo guardan relación con la vaguedad del tipo penal, que viola en forma flagrante el principio de legalidad, sino también con una cuestión semántica. En efecto, ya el término ‘género’ ha sufrido un trastocamiento impulsado por esta ideología falaz, pues se pretende que suplante al concepto 'sexo'. Digo ideología falaz no gratuitamente, sino con toda intención", agregó el magistrado.

El juez Anzoátegui consideró que en ningún momento se le había explicado al imputado en qué consistía la violencia de género y que, si lo hubieran hecho, presumía que “no habría entendido ni mu”.

“El hombre de a pie –y Joaquín lo es– sabe que está mal amenazar, lesionar y/o matar a cualquiera y, más todavía, a una mujer. Lo sabe porque sus padres le enseñaron que es de cobarde pegarle –y mucho más matar– a una mujer. Y sus padres lo sabían, porque a su vez habían recibido esa enseñanza de sus mayores, y así siguiendo. Pero el hombre de a pie poco conoce de la retórica vana de los ideólogos, de ‘relaciones desiguales de poder’, ni de ‘sociedades patriarcales’", indicó.

Los fiscales, en el recurso presentado en las últimas horas, se hizo foco en que el tribunal interpretó de manera incorrecta el agravante de femicidio y que para eso los jueces esbozaron “motivos ajenos del derecho” que son “estigmatizantes, peyorativos y discriminatorios”.

El hecho en cuestión tuvo lugar el 20 de febrero de 2021, cuando Joaquín se presentó ante la Comisaría Vecinal 1A del centro porteño, donde confesó los dos episodios.

De acuerdo a las evidencias que se recolectaron en el juicio, la fiscalía estableció que el asesinato tuvo lugar el 19 febrero de 2021 dentro de un inmueble ubicado en la manzana 15 bis del Barrio 31.

Allí, se acusó a Joaquín de atar de pies y manos a su pareja mientras estaba en un estado de indefensión tras haber consumido estupefacientes, para finalmente ahogarla utilizando un balde con agua.

Según la reconstrucción llevada adelante en el debate, unas horas después, Joaquín se dirigió a la plaza Vicente López del barrio de Recoleta, donde D.L.S. se le acercó y le dijo que se había peleado con su novio y luego lo invitó a su departamento.

Al ingresar al inmueble, ubicado en la calle Montevideo al 1.200, se acusa a Joaquín de haber atacado en el cuello con un cuchillo tipo “tramontina” a la joven, y luego robarle el teléfono celular, un reloj y una cadena de oro y escapó.

Como consecuencia de las heridas, la joven fue trasladada a un centro de salud, donde logró recuperarse tras permanecer un mes internada. (Télam)