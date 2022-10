El fiscal que interviene en el juicio por el femicidio de Claudia Repetto, cometido en marzo de 2020 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, pidió hoy que se condena a prisión perpetua la expareja de la víctima como acusado de asesinarla y enterrar el cuerpo en un descampado siete meses después de que ella pusiera fin a la relación que habían tenido, informaron fuentes judiciales.

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 marplatense, el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de ese departamento judicial, solicitó la máxima pena para el imputado Ricardo Alberto Rodríguez (57).

Según las fuentes, por la tarde el debate continuaba con el alegato del abogado de los hijos de Repetto, Maximiliano Orsini; y del defensor oficial, Christian Rajuan.

Tras los alegatos, los jueces Mariana Iriani, Juan Galarreta y Raúl Perdichizzi definirán la fecha en que darán a conocer la sentencia.

Por su parte, Rodríguez llegó al debate como imputado del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", el cual prevé la prisión perpetua.

En la audiencia de ayer declaró la exesposa del acusado que contó que ella había hablado en varias oportunidades con Repetto para advertirle sobre los hechos de violencia sufridos en los 15 años que estuvo en pareja con Rodríguez, padre de sus hijos, y que le había contado que "la espiaba" y "quiso denunciarlo, pero no se animó".

La exesposa del imputado precisó que, en 2013, cuando le dijo a Rodríguez que quería separarse, él le fracturó un brazo y quiso ahorcarla con un cable.

"Me atacó en la cama a la madrugada, yo pensé que eran ladrones, hasta que vi que era él. Mi hija escuchó mis gritos y llamó a su abuela que vivía adelante. Si mi hija no escuchaba, me hubiera matado a mí primero", recordó.

"Es una persona demasiado posesiva y celosa", aseguró la testigo, y dijo que tras denunciarlo por primera vez en 2007 le habían recomendado al hombre que realizara un tratamiento psicológico "pero nunca lo hizo".

De acuerdo a la investigación del crimen, Repetto fue asesinada en el interior de su casa, ubicada detrás de la del acusado en el barrio Termas Huinco, y tras el femicidio, el hombre enterró el cuerpo a un costado de la ruta camino a Miramar.

La desaparición había sido denunciada el 2 de marzo 2020, luego de que ella se ausentó en su trabajo, y aunque inicialmente la causa fue caratulada "averiguación de paradero", la hipótesis del femicidio ganó fuerza después de que el despliegue de fuerzas provinciales y federales, que incluyó rastrillajes con perros y análisis de cámaras de seguridad, no arrojara rastros de la víctima ni del acusado durante 26 días.

Finalmente, Rodríguez fue detenido el 27 de marzo, en el inicio de la cuarentena por el coronavirus, tras ser interceptado en la vía pública por un amigo de los hijos de Repetto.

Horas después de su captura, confesó el femicidio y dijo que había enterrado el cuerpo 15 kilómetros al sur del centro marplatense, muy cerca del sitio en el que efectivos policiales habían hallado una pala en los primeros días de la investigación.

También confesó que la noche del crimen atacó a Repetto cuando ella salía para encontrarse con un amigo que debía pasarla a buscar por su vivienda, en la calle Don Orione al 1.500.

Según la hipótesis planteada en el inicio del juicio por el fiscal Arévalo, "cerca de las 21.30 del 1 de marzo 2020, Rodríguez, previo ingresar de manera imprevista al lugar donde vivía" Repetto "la sorprendió acometiendo contra ella y con el inequívoco objeto de causarle la muerte comenzó a agredirla". (Télam)