La familia de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en la cabeza por personal de la Policía de la Ciudad que actuó vestido de civil el miércoles pasado en el barrio porteño de Barracas, convocó para el próximo lunes a una movilización frente al Palacio de Tribunales para exigir "justicia".

"Convocamos para el lunes a una marcha pacífica con una vela y banderas argentinas frente al Palacio de Tribunales", dijo Mario González en una rueda de prensa realizada esta tarde junto a su esposa Cintia y el abogado Gregorio Dalbón.

El hombre llamó "a todos los padres para que esto no pase nunca más" a movilizarse el lunes frente a tribunales, y pidió a la sociedad que no los "abandonen".

"A las 19 horas con una velita; (las) banderas políticas no me importan un carajo. A mí no me importa la política; lo único que me importa es hacer justicia por mi hijo, que ya no lo tengo. Quería a mi hijo llevármelo a mi casa, no quería estar acá", aseguró el hombre conmocionado por el crimen.

A su lado, Javier, el padre de otro de los adolescentes que se hallaba con Lucas González al momento del hecho pidió "que participen todos" de la marcha, "para que sea multitudinaria".

"Convocamos a toda la sociedad argentina para que participen de la marcha, no convocamos solamente a los padres de los jugadores de futbol, los convocamos a todos. Tenemos que lograr que la marcha sea multitudinaria. porque queremos justicia, que no vuelva a pasar", dijo el hombre. (Télam)