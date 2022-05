Familiares de las víctimas en la denominada “Masacre de San Miguel del Monte”, en la que murieron cuatro chicos tras una persecución policial a los tiros y un choque, se lamentaron porque no pudieron “juzgar en vida” al exsecretario de Seguridad municipal, Claudio Martínez, uno de los imputados en la causa que falleció hace diez días tras ser atacado por un perro en el domicilio en el que se encontraba bajo arresto.

“Yo quería que sea juzgado como los demás y que reciba su pena. La esperanza mía también era que se quebrara y confesara lo que pasó ese día”, dijo en diálogo con Télam Gladys Ruizdía, mamá de Danilo Sansone, uno de los adolescentes que falleció tras una persecución policial el 20 de mayo de 2019.

Martínez, que al momento del hecho se desempeñaba como secretario de Seguridad en la mencionada localidad bonaerense, era uno de los 24 imputados en la causa, y se encontraba bajo prisión domiciliaria al estar acusado por el encubrimiento del hecho y el incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

Voceros judiciales afirmaron a Télam que Martínez tenía en su casa varios perros de raza Rottweiler, uno de los cuales lo atacó y le lesionó gravemente un brazo, por lo que fue internado en el Hospital de Alta Complejidad de Cañuelas, donde murió el 10 de mayo a raíz de las lesiones sufridas.

MIRÁ TAMBIÉN La madre de Lola Chomnalez dijo que fue muy conmocionante enterarse del arresto del nuevo detenido

“Lo de Martínez fue terrible. Me agarró un escalofrío durante todo el día. Inexplicable. No me lo esperaba. Prefería que vaya a juicio y sea condenado. No le deseo la muerte a nadie. Es una lástima”, expresó Yamila Zarzoso, mamá de Camila López (13), otra de las víctimas de la masacre.

Por último, la madre de Camila pidió “prisión perpetua” para los responsables y una “condena ejemplificadora” para quienes encubrieron el hecho. (Télam)