Familiares, amigos, colegas y alumnos despedían hoy con palabras de agradecimiento y dolor al médico cirujano Juan Carlos Cruz, asesinado ayer de un tiro en la cabeza durante un asalto en la puerta de su casa del partido bonaerense de Morón.

El velatorio se realizaba en la sala situada en avenida Eva Perón 1122, donde los allegados a la víctima expresaron sus condolencias y colocaron una tela negra con la leyenda "Justicia por Juan", a la que fueron sumando fotos del médico con sus allegados.

"Era mi cirujano preferido; siempre te estaba alentando a que seas mejor, que te formes, era una luz. Estar con Juan era saber que te iba a comprender, a ayudar, siempre estaba pensando en todos, siempre se acordaba de los cumpleaños; es devastador", expresó esta mañana Laura, una cirujana que trabajaba con la víctima en el Hospital Carrillo de la localidad bonaerense de Ciudadela y que también fue su alumna.

La médica contó que Cruz se desempeñaba en la actualidad como jefe de quirófano de ese hospital y que con anterioridad había sido jefe de emergencias y jefe de guardia.

"Siempre coordinaba y estaba viendo que todo el equipo dé lo mejor, va a ser muy difícil caminar por los pasillos del hospital que no esté Juan", dijo Laura emocionada, tras lo cual destacó que la víctima "era un amante de la salud pública" y que "nunca juzgó" a los pacientes, muchas veces personas que habían cometido delitos y llegaban al quirófano del centro asistencial.

Por su parte, Mario Quirós, también médico y compañero de Cruz, dijo que, además de cirujano, "Juan era persona espectacular".

"Venía con una sonrisa todas las mañanas, eso es lo fundamental. Es una injusticia, era una persona buena que muere de la nada, no hay palabras", añadió el compañero, quien dijo que, conociéndolo, sabe que no se resistió, ya que era "una persona buena que no iba a confrontar con nada y que se dedicaba a ayudar".

Del velatorio también participaban familiares de Cruz, entre ellos sus hermanos y sobrinos, quienes se mostraron muy conmocionados.

"Pido justicia, no se merece que esto le haya pasado, no puedo caer todavía. Hasta las tres y media, cuatro, estaba con él, hablamos, y a las cinco y pico me llaman diciendo que habían matado Juan Carlos, no lo podía creer. Pido justicia para que esto se esclarezca y que estos hijos de puta paguen por lo que hicieron", dijo su hermano Néstor.

Por su parte Marcelina, otra de las hermanas de la víctima, recordó al cirujano como una persona que "trataba de dar todo para poder resolver situaciones, no solo desde su profesión sino desde lo humano". (Télam)