Familiares del hombre hallado muerto días atrás en una comisaría del balneario bonaerense San Clemente del Tuyú aseguraron hoy que el hecho, por el que hay nueve policías detenidos, fue "claramente un homicidio", mientras que el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, dijo que "hay muchas cosas que no cierran" en la autopsia realizada, y pidió que se lleve adelante una nueva.

Laura Lagana, expareja de Alejandro Martínez (35), quien fue encontrado muerto el último jueves por la madrugada en una seccional policial de esa localidad del Partido de La Costa, tras haber sido aprehendido, expresó que "lo mataron a golpes".

"Claramente fue un homicidio, lo mataron a golpes y están tratando de encubrir a los policías acusados", señaló en diálogo con Télam la mujer, quien es además madre de un hijo de la víctima y abogada.

Por otra parte, Berni destacó que "hay muchas cosas que no cierran" en la autopsia realizada en el marco de la investigación del caso, y cuestionó las conclusiones del informe preliminar realizado tras esa pericia en la morgue judicial de Lomas de Zamora, por lo que pidió a la Justicia que se realice una nueva.

"Si un policía de nuestra provincia ha cometido un apremio ilegal, este ministro va a ser el primero en sancionarlo ante la ley, pero para eso necesito elementos de prueba, y hasta ahora no tengo ninguno que lo indique. Necesito saber qué pasó, y si pasó, quién lo hizo", señaló el ministro en diálogo con el canal de noticias Crónica TV.

Martínez fue aprehendido en los primeros minutos del último jueves por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente, donde se hospedaba, y tras ser trasladado a la comisaría 3ra, de esa localidad fue hallado sin vida en una celda.

A partir de la intervención del fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción 11 descentralizada de La Costa, se dispuso el traslado del cadáver a Lomas, donde la autopsia reveló que había fallecido como consecuencia de una "asfixia mecánica" y que además sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.

A raíz de las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó el sábado la aprehensión de nueve policías bonaerenses acusados de haber asesinado al hombre, quienes continúan detenidos en el marco de una causa por "homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función", y deberán ser llamados a indagatoria.

Tras estas medidas, Berni explicó que Martínez había sido detenido "tres veces en menos de una semana", y que en una de esas ocasiones "lo encontraron tirado en la calle totalmente drogado, que no respondía a nada por lo tanto llamaron a la policía que lo llevó al hospital".

"El jueves a la noche, llaman del hotel porque estaba con un brote psicótico rompiendo todo. Cuando llega la policía, el hombre, lejos de resistirse, estaba sentado en la cama diciendo que lo querían matar, todo con un delirio, y lo llevan a la comisaría caminando. Obviamente que estaba lleno de moretones y lastimaduras por ese brote que tenía", dijo.

En ese sentido, cuestionó los resultados de la autopsia ordenada posteriormente por el fiscal: "Dice que ´por los datos expuestos la muerte dataría aproximadamente de 17 a 20 horas´, después empieza a describir todas las lesiones que tiene. Y dice ´se deja constancia que dichas lesiones tendrían un tiempo de evolución menor a 24 horas´, o sea que corresponderían exactamente con el episodio violento que tuvo en el hotel".

Berni detalló que, de acuerdo a esta medida pericial, "lo único como traumatismo contuso que se observa es la fractura de dos costillas", y consideró que esta lesión "solamente puede producir muerte" cuando se lesiona un pulmón, pero "en la autopsia los pulmones y las pleuras están intactas, no hay ninguna lesión pulmonar".

Explicó además que, si bien según el informe preliminar, "la causa de muerte sería un paro cardio respiratorio traumático, secundario probablemente una asfixia de tipo mecánica", Martínez no presentaba lesiones en el cuello.

"Tiene músculo del cuello, tiroides, tráquea y columna vertebral sin lesiones", dijo, y cuestionó la expresión "probablemente" del informe forense: "Una asfixia mecánica se determina o no", tras lo cual calificó a la autopsia como "bastante superficial".

"Nada de esto me cierra. Me genera muchas dudas y suspicacias. Más que aportar una prueba, deja muchas confusiones. Por eso he pedido una nueva autopsia con un perito de parte porque quiero saber exactamente qué pasó", agregó.

En la entrevista con Crónica TV, Berni insistió: "Si hay un policía que ha cometido algún exceso en sus funciones va a ser sancionado con la mayor rigurosidad de la ley. Ahora, tampoco vamos a permitir que se intente desviar la instigación por alguna causa en especial. Conozco muchas situaciones que para tapar una noticia se intenta hacer otra".

Los familiares de Martínez, cuestionaron las expresiones del ministro y reiteraron que "fue asesinado".

"No es cierto lo que dice Berni, están encubriendo a los policías. A nosotros primero la Policía nos dijo que murió de un infarto por sobredosis y que murió en la vía pública, y después resulta que apareció todo golpeado en un calabozo", aseguró su exmujer.

Por otra parte, la Comisión Provincial por la Memoria se presentó como particular damnificado institucional ante el Juzgado de Garantías 4 del Municipio de La Costa, a cargo en la causa.

En el mismo sentido, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, a través de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional y la Dirección de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro, puso a disposición de la familia un equipo de asesoramiento y contención durante el proceso judicial que se lleva adelante. (Télam)