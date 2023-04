Una mujer denunció que le habían ingresado hombres armados a su departamento situado en el barrio porteño de Villa Urquiza, aunque finalmente efectivos de la Policía de la Ciudad, tras un intenso operativo, comprobaron que se trataba de una falsa alarma. La denunciante fue hallada en el balcón de su departamento, sin ninguna compañía, señalaron fuentes policiales, que además indicaron que la mujer "no estaría en sus cabales". La emergencia se inició esta tarde, cerca de las 16, cuando una vecina del edificio de Tomás Le Bretón al 4900 dijo que le arrojaron a la cochera un papel en el que otra mujer le aseguraba que le entraron dos sujetos armados a su departamento. La denuncia motivó la intervención de varios móviles policiales y decenas de efectivos, algunos de ellos pertenecientes a cuerpo El portero del edificio señaló que la mujer fue encontrada "desvanecida en el balcón balbuceando cosas". El hombre, llamado César, indicó que de esa forma encontraron a la vecina efectivos del grupo especial GEO al irrumpir en el departamento. "Por suerte fue todo una falsa alarma y no pasó nada", indicó el portero al canal TN. El hombre dijo que además del papel hacia la cochera pidiendo auxilio, la mujer, que vive sola y tiene entre 50 y 50 años, también se había expresado de forma similar por medio del grupo de WhatsApp de seguridad que tienen los vecinos del edificio. La mujer presentaba algunas lesiones menores y fue traslada a hospital de la zona en una ambulancia del servicio de emergencia SAME. AMR/SPC NA