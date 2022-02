La Justicia concedió hoy la exención de prisión de la oficial de la Policía de la Ciudad Micaela Fariña en el marco de la causa por el encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo policial en el barrio porteño de Barracas en noviembre pasado, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por el juez de Instrucción Martín del Viso, quien hizo lugar al requerimiento de los defensores de Fariña, Fernando Sicilia y Diego Abarca, presentado ayer tras tomar conocimiento de que el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella, había requerido que la oficial fuera nuevamente procesada con prisión preventiva junto a su compañera, Lorena Miño, por el encubrimiento del hecho.

Fariña y Miño están actualmente con una falta de mérito dispuesta por la Cámara del Crimen porteña, aunque días atrás, con la incorporación de los resultados preliminares de una pericia odorológica que las vincula con el arma "plantada" a Lucas y sus tres amigos, el fiscal volvió a pedir que queden procesadas y bajo prisión preventiva.

Ante ello, la defensa de Fariña pidió al juez la exención de prisión en un escrito en el que cuestionó ese estudio pericial y calificó como "absurdo" que la oficial sea detenida nuevamente, ya que "se está poniendo a derecho como a todo lo largo del proceso".

Sobre la pericia, los defensores dijeron que "debe establecerse la constancia científica de que el olor de cada ser humano es único e irrepetible, es decir, que no existen dos personas con el mismo olor; cuál es el margen de error -en lo posible establecido en términos porcentuales- en la determinación que realiza el perro, tal que si se puede determinar a ciencia cierta cuándo el can ha fallado en la identificación de la muestra olorosa durante el cotejo canino, y por último, la seguridad e irrefutabilidad de que el peritaje no puede ser manipulado".

Por su parte, al corrérsele vista del pedido de exención de prisión, el fiscal Gómez Barbella recordó las distintas instancias judiciales -juez de Instrucción, fiscalía de Cámara y Cámara Criminal- que ratificaron la prisión preventiva de Fariña previa a su falta de mérito.

Y agregó: No corresponde hacer lugar a la exención de prisión de la encausada. Máxime si se tiene en cuenta que, si el Juez hace lugar al procesamiento requerido por este Ministerio Público Fiscal, hace presumir la proximidad a la evaluación de elevación a una etapa de debate oral, lo que reasegura la necesidad de la presencia y comparencia de la encartada en la causa".

Además, consideró que otros factores relevantes a merituar son la

"insoslayable y particular gravedad del suceso en el cual la nombrada, formó parte de un grupo de policías que manipularon y falsearon un operativo que terminó con los niños torturados y detenidos ilegítimamente (...) "encubriendo el homicidio de Lucas González por la verificación de su contacto con el arma de juguete colocada en el vehículo de las víctimas".

No obstante, el juez del caso resolvió conceder la eximición de prisión de la policía, ya que "no puede pasarse por alto" que la Cámara al revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito de Fariña remarcó la necesidad de profundizar las pruebas.

Del Viso expresó que si bien es cierto que la fiscalía aportó una informe preliminar del cotejo odorológico en el que basó su solicitud, esperará a que "se agregue el informe final definitivo pendiente de elaboración por la División Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal que debiera abarcar, además, el comparativo de todas las muestras indubitables obtenidas en el legajo".

"Entonces, sin perjuicio de lo que pudiera deparar el devenir de la investigación, y al no haber variado el cuadro con el que se pronunció el Superior, corresponde por el momento conceder la exención de prisión solicitada bajo caución juratoria", concluyó el magistrado.

El crimen de Lucas sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.

Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López. (Télam)