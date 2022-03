Un joven de 21 años que pasó los tres últimos años en prisión, acusado de ser el autor del crimen de un taxista en la ciudad de Rosario, fue absuelto hoy por un tribunal que, en su fundamento, cuestionó la investigación al asegurar que, si bien el caso sigue impune, "no se debe cargar la autoría en quien no lo fue", informaron fuentes judiciales.

Un tribunal, integrado por los jueces Rodolfo Zvala, Nicolás Vico Gimena e Ismael Manfrín, absolvió por el beneficio de la duda a Ignacio Damián Pedernera (21), quien desde abril de 2019 estuvo detenido como presunto autor del asesinato del chofer de taxis Mario Esusy.

El fiscal del caso, Patricio Saldutti, había solicitado la pena de prisión perpetua para Pedernera por el delito de homicidio criminis causa –es decir aquel que se comete para ocultar otro ilícito, en este caso robo-, pero tras la finalización del juicio oral esta tarde el joven quedó en libertad, añadieron los informantes.

El presidente del tribunal, Zvala, dijo al leer la sentencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario que “el culpable aún está impune, pero no por ello se debe cargar la autoría en quien no lo fue, o al menos, en quien las pruebas no lo sindican”.

Pedernera llegó al juicio acusado del homicidio del taxista Esusy, ocurrido la madrugada del 18 de abril de 2019 en pasaje Madrid y Casilda de Rosario, mientras esperaba a un cliente y fue atacado de un disparo desde una motocicleta con la presunta intención de robo.

En su acusación, el fiscal Saldutti señaló que el joven había participado unos minutos antes del intento de asalto a dos jóvenes que alcanzaron a ingresar a su vivienda antes de ser abordados por los presuntos ladrones, quienes dispararon contra el portón de la casa con una pistola calibre 9 milímetros.

Cinco minutos después, en la misma zona, habrían abordado al taxista con intención de robo y le dispararon un tiro, razón por la que murió asesinado.

Sin embargo, los testigos del primer hecho señalaron que en la motocicleta de los atacantes estaba ocupada por tres personas, mientras que los del crimen del chofer dijeron que fue un hombre el que disparó.

Durante el debate, los testigos de la Fiscalía también mostraron contradicciones sobre las prendas que vestían los presuntos agresores y el tribunal cuestionó hoy, en su sentencia, la cadena de custodia del material balístico aportado por la Fiscalía, que era “la única prueba objetiva” ofrecida, dijo el juez Zvala.

“Los actores del sistema penal deben velar por el estricto cumplimiento de su rol funcional, y en el presente caso se han generado expectativas de condena en familiares de las víctimas y en la sociedad en su conjunto, sin haber contado con elementos con convicción suficiente para obtener una sentencia condenatoria, lo que lamentablemente puede resquebrajar la credibilidad del sistema penal”, se lamentó el presidente del tribunal al absolver al único acusado.

De todos modos, Pedernera fue condenado a un año de prisión y el pago de una multa de mil pesos por tenencia ilegal de arma de fuego, por una pistola .22 que se le secuestró cuando fue detenido en su domicilio, el 20 de abril de 2019. (Télam)