La madre de Anahí Benítez, la joven que fue drogada, violada y asesinada en 2017 en la reserva Santa Catalina del partido bonaerense de Lomas de Zamora, se mostró hoy conforme con el fallo que ayer anuló la condena a prisión perpetua al imputado Marcos Bazán y ordenó la realización de un nuevo debate, al opinar que de esa manera "se van a despejar todas las dudas".

"No quiero inocentes presos pero tampoco condenados con dudas en la cárcel", dijo a Télam esta mañana Silvia Pérez Vilor.

"Leí el fallo. Mi opinión es que ya se había montado una mega organización pro Bazán, a nivel nacional e internacional. Para mí, están totalmente equivocados, pero tienen una gran influencia en la opinión pública", comentó.

Y agregó: "La gente dice 'si alguien los apoya por algo será', por eso para que no haya más dudas y se sepa si Bazán es o no un perejil, me parece bien que se haga un nuevo juicio".

MIRÁ TAMBIÉN El comisario de mayor rango detenido por el Caso Lucas aseguró que su función fue administrativa

"Reamente estoy contenta de que se haga porque estaba cansada de que se diga por todos lados que es un perejil. Y si esto va a llevar a saber quién es culpable y quién inocente, bienvenido sea. Si no, las dudas iban a persistir", señaló Pérez Vilor.

La madre de la víctima explicó que además "será una buena oportunidad para presentar algunas pruebas que se nos habían pasado en el primer juicio".

Click to enlarge A fallback.

Pérez Vilor indicó que si bien ya estaba programado que el 3 de marzo se realizara un segundo juicio para juzgar al coimputado Marcelo Sergio Villalba (44) -quien evitó el primer debate con un peritaje que determinó que no estaba en condiciones mentales de afrontarlo-, ahora hay que esperar si esa fecha se posterga para juzgarlo junto a Bazán, como sugirió ayer el Tribunal de Casación bonaerense en su fallo.

Villalba está incriminado en el femicidio de Anahí, porque su perfil genético coincidió con el hallado en el cuerpo de la víctima, y por ello fue acusado, además de por el homicidio, como autor del abuso sexual padecido por la víctima.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a prisión perpetua a un hombre que asesinó a puñaladas a su expareja

En coincidencia con sus declaraciones a Télam, Pérez Vilor publicó el siguiente mensaje en su perfil de Facebook: "Si ha de hacerse un nuevo debate bienvenido sea para terminar de aclarar las dudas. Aún falta la intervención de Fiscalía de Casación que seguramente observará que hay ciertas 'cosas' que no estarían coincidiendo con lo dicho y producido en el juicio".

"Pero las dudas nacieron para ser esclarecidas. Estoy en paz. Y como siempre digo La Verdad Siempre Sale a la Luz", concluye el mensaje.

En tanto, Rosario Fernández, una de las abogadas de Bazán, aseguró hoy que esperan la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora a su planteo para que a partir del fallo de Casación, cese la prisión preventiva y su cliente sea liberado.

"Estamos esperando la decisión del tribunal. El fallo no ordenó su libertad pero sí que se revea su situación", dijo Fernández a Télam.

Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que el TOC 7, tras recibir el fallo de Casación, le correrán vista al fiscal, luego al particular damnificado y recién después resolverá, lo que hace presumir que la decisión recién la tomarán en febrero, tras la finalización de la feria judicial que comienza el viernes.

En tanto, voceros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) explicaron a Télam que Bazán permanecía esta tarde alojado en la Unidad Penitenciaria número 9 de La Plata, donde aún no se había recibido ninguna notificación respecto a una excarcelación.

La condena a Bazán fue anulada ayer tras un fallo de la Sala I del máximo tribunal penal bonaerense, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana.

La anulación del juicio era un reclamo que venían realizando distintos organismos de derechos humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la organización Innocence Project, que consideran que se trata de una "causa armada".

En el fallo, al que tuvo acceso Télam, Casación no solo anuló el veredicto condenatorio y la prisión perpetua para Bazán, sino que ordenó la realización de un nuevo juicio oral en el que, además de este imputado, deberá ser juzgado el otro detenido por el caso, Villalba, quien había sido beneficiado por un peritaje que determinó que padecía trastornos psiquiátricos y ahora está en condiciones de ir a juicio.

Basados en la falta de imparcialidad del TOC 7 de Lomas de Zamora, los jueces de Casación anularon la sentencia del año pasado que había considerado a Bazán culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio), y como "partícipe necesario" de un "abuso sexual agravado por acceso carnal".

"Encuentro probada la infracción a la garantía de imparcialidad judicial, puesta de manifiesto en el particular sesgo de los jueces al examinar la evidencia y motivar el veredicto de culpabilidad del acusado, como también en la intervención que tuvieron durante la práctica de la prueba, desviándose del rol que como terceros desinteresados debían cumplir en el marco de un proceso penal adecuado", señala el fallo.

Los jueces cuestionaron duramente al tribunal por haber tenido en cuenta un peritaje que calificó como clave, realizado por el reconocido can "Bruno" y su instructor Diego Tula, de la Brigada Canina de Escobar, que descubrió el rastro odorífero de Anahí dentro de la casa de Bazán y la presencia del propio imputado en la fosa donde se halló el cadáver de la víctima, a 235 metros de su vivienda.

Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que en esas condiciones había sido abusada. (Télam)