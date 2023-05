La abogada de Matías Bagnato, el único sobreviviente de la denominada "Masacre de Flores", aseguró hoy que este caso cambió la forma en la que se trata a las víctimas tras una condena ya que su representado pudo declarar ante los magistrados que debían definir si el autor del crimen debía quedar en libertad o seguir preso.

"El caso de Mati modificó en cómo es tratada la víctima tras una condena. Antes la víctima no podía hacer nada en la Ejecución de la pena. Este caso quiebra eso: es un antes y un después", dijo esta tarde a Télam la letrada Luciana Carrasco.

Esta situación se produjo a raíz de los reiterados pedidos de Patricia Croitoru, quien solicitó la libertad condicional y fijación de pena de Fructuoso Álvarez González (63), luego de que este cumpliera más de dos décadas en la cárcel tras haber sido condenado a prisión perpetua en 1995.

Al respecto, la letrada recordó cuando los jueces de la Cámara de Casación Penal, Horacio Días y Jorge Rimondi, quienes debían definir si liberaban o no a Fructuoso, citaron en junio de 2022 a Bagnato para escuchar su testimonio, lo cual consideró como algo "inédito".

Finalmente, a partir de los testimonios recogidos durante su declaración, la Cámara rechazó el pedido de excarcelación de Álvarez González.

Al mismo tiempo, Carrasco consideró que en dicho fallo fue novedosa la forma en la que se entendió el cómputo de la pena.

"Lo que también se logró en la Casación fue no dar lugar al pedido de fijación de pena de la defensora. Ahí, los jueces dijeron que no es necesario fijar la pena y que tampoco es inconstitucional no hacerlo. Lo que sí se tienen que cumplir son los requisitos de la libertad condicional, que incluyen exámenes psicológicos y socioambientales. A partir de eso, recién se puede determinar si está apto o no", argumentó. (Télam)