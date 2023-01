La madre y una hermana de Lucas Escalante, el joven que desapareció el 9 de diciembre pasado junto a su amigo Lautaro Morello, hallado asesinado y calcinado días después en Guernica, dijeron hoy que, a raíz de la excusación de la fiscal del caso dias atrás, la causa "está parada" y que están "solas", sin saber adónde ir a "golpear una puerta".

La mujeres se refirieron así a la investigación por el paradero de su familiar, de quien nada se sabe desde hace 40 días, a raiz del apartamiento de la fiscal Mariana Dongiovanni, quien se excusó de seguir interviniento en el caso y aún no fue reemplazada por otro funcionario judicial.

"Creemos que hay mas personas implicadas, no tenemos consuelo porque no tenemos a mi hermano. Estamos sin fiscal, la investigación está parada, estamos en la nada y desesperadas", dijo Lorena Escalante en una entrevista que dio esta mañana, junto a su mamá Marcela, al canal TN.

Si bien la Justicia de Garactías de Florencio Varela dictó la prisión preventiva de los dos acusados del crimen de Lautaro Morello, Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino de un comisario respectivamente, aún nada se sabe del patadero de Lucas.

"Estamos solos, hoy no tenemos un lugar a donde ir y golpear una puerta para preguntar qué está pasando, ni tenemos un lugar físico para ir y aplaudir, no tenemos nada", agregó.

Por su parte, la mamá de Lucas, pidió llorando que el comisario -padre y tío de los detenidos- les pregunte a los detenidos qué pasó con su hijo.

"Le pido a la familia, me dirijo al comisario como padre y a la mamá, para que le pidan por favor a su hijo que les diga dónde está mi hijo, por favor, con el corazón en la mano, le pido, le ruego, le suplico que me diga dónde esta mi hijo. Quiero a mi hijo vivo, le suplico que me diga dónde está", exclamó la mujer desesperada.

Fuentes judiciales informaron a Télam que fue el juez de Garantías de Florencio Varela Julián Bustero quien disctó la prisión preventiva de los imputados Centurión como "coautores" del "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía" de Lautaro; y aceptó el apartamiento de la fiscal.

Según las fuentes, en las próximas horas se sorteará en la Fiscalía General de Quilmes el nuevo representante del Ministerio Público que investigará el hecho con la Policía Federal Argentina (PFA), tras el apartamiento de la fuerza bonaerense.

Esto se debió a que Cristian Centurión es cadete de la Policía bonaerense y es hijo de un comisario mayor de esa fuerza.

Lucas Escalante (26) fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello (18) para salir a festejar el triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de fútbol de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.

En tales circunstancias fueron detenidos los Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.

En una filmación de una cámara de seguridad de una estación de servicios de Florencio Varela se ve a Cristian Centurión cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

Por su parte, el Gobierno nacional ofrece 4.000.000 de pesos de recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas.

(Télam)