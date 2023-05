El subteniente de la Policía bonaerense acusado de asesinar de siete tiros a un joven que lo asaltó en 2020, en la ciudad de Mar del Plata, dijo horas después del homicidio que "esa rata no le va a robar más a nadie", en un mensaje enviado a un conocido y que fue reproducido hoy en la tercera jornada del juicio por jurados que se le sigue al efectivo.

"Lo importante es que todo salió bien, que estoy bien, y obviamente que lo importante es que esa rata no le va a robar más a nadie, a nadie, que eso es lo más valioso", expresó el imputado Pedro Arcángel Bogado (39) en un tramo del audio de Whatsapp que envió desde su celular al día siguiente del asesinato de Brandon Romero (18).

Bogado está acusado por haber asesinado con su arma reglamentaria a Romero en la madrugada del 5 de julio de 2020, tras un intento de robo mientras el efectivo conducía una moto eléctrica por la ruta 226, en las afueras de Mar del Plata.

Por ello, en el debate afronta cargos por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a subcomisario de la Policía de Corrientes por el abuso sexual de su hijastra

En la tercera audiencia del juicio que se le sigue al subteniente, que se desarrolla en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil marplatense, se reprodujo ese mensaje junto a otros dos ante el jurado popular encargado de determinar si el efectivo actuó en legítima defensa o si se trató de un caso de "gatillo fácil".

La prueba fue presentada por los abogados César Sivo y Romina Merino, quienes representan a la familia de la víctima en calidad de particular damnificado y están a cargo de la acusación en el juicio ya que la fiscalía que intervino en la causa había solicitado el sobreseimiento del acusado.

En los audios, Bogado aseguró estar "alterado" e inapetente" tras el hecho, y agregó: "No es que no me afectó, que soy de hierro y soy una persona sin sentimientos, que no siente nada, es un Robocop; tengo sentimiento igual que cualquiera".

A su vez, expresó: "No se si me ganaré el cielo, pero bueno, disfrutaré el infierno lleno de trolas y joda".

MIRÁ TAMBIÉN Procesado por matar al amigo roba una moto y muere tras chocar de contramano por Panamericana

En otro de los mensajes, se refirió a "matar a un caco", aseguró que "si una persona hace lo correcto termina preso o termina en el infierno, así que hay que hacer lo correcto", y dijo a otro conocido: "Me hice famoso, boludo, olvídate".

Por su parte, la defensa del imputado, encabezada por el abogado particular Martín Bernat, cuestionó la reproducción de ese contenido y aseguró que hubo un "ocultamiento de prueba", por no haber podido acceder previamente a ese material, correspondiente a "mensajes privados".

"No nos mostraron en ningún momento los audios, nosotros los hemos requerido y en ningún momento pudimos acceder a los mismos", explicó Bernat.

A su vez, el defensor pidió la reproducción de los llamados que el imputado realizó al 911 en la madrugada del hecho para reportar que había disparado al joven luego de que intentaron robarle la moto y solicitar asistencia.

Según señaló Bernat, en esas comunicaciones "quedó probado el trauma que representó el hecho" para Bogado y demuestra "su integridad emocional".

De ese modo rechazó las expresiones realizadas durante la audiencia por la psicóloga Analía Yacobino y la psiquiatra Mabel Morales Morales, de la Asesoría Pericial marplatense, quienes sostuvieron que al entrevistar al policía un mes después del homicidio "no dio la impresión de estar afectado" por lo sucedido "sino por cómo había repercutido en su vida" el hecho.

Las peritos explicaron que no advirtieron "ningún tipo de repercusión afectiva" y que "no había culpa".

En la jornada declaró además la médica forense de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, Ximena Vázquez, quien realizó la autopsia al cuerpo de Romero y precisó que el joven recibió siete disparos de frente -en la cara, frente, un brazo, una mano, un glúteo y dos en una pierna-, a una distancia entre 50 y 70 centímetros.

La forense indicó que el joven tenía "el cráneo fracturado" por haber sido atropellado luego de ser baleado y quedar tirado sobre la ruta 226.

Y añadió que "no se puede precisar" si murió a causa de los disparos recibidos en la cabeza o al "aplastamiento del cráneo" producto del impacto de los vehículos.

Para tratar de acotar la lista de testigos y agilizar el desarrollo del juicio, las partes llegaron a un acuerdo probatorio respecto del "bueno concepto" que Romero tenía entre sus allegados y de que era "solidario y trabajador" y "preocupado por las personas de su entorno".

El juicio continuará el jueves con la declaración de los testigos propuestos por la defensa y no se descarta que lo haga el propio acusado.

El viernes, en tanto, está previsto que las partes expongan sus alegatos de cierre y luego el jurado pasará a deliberar hasta llegar a un veredicto de culpabilidad o inocencia. (Télam)