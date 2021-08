El hermano de Damián Ferrón, asesinado hace 13 años junto a Sebastián Forza y Leopoldo Bina en el denominado "Triple crimen de General Rodríguez", aseguró hoy que "es muy difícil seguir con fuerzas" después de tanto tiempo y que es una "causa interminable" que no le permite hacer "un duelo".

"Uno intenta tomar fuerzas pero es muy difícil porque es una causa interminable y siempre aparecen cosas. Eso no te permite hacer un duelo y tampoco lográs estar en paz", dijo a Télam Diego Ferrón.

El hermano de Damián indicó que "la causa sigue avanzando aunque a veces no salen muchas noticias" y que a partir de 2016 la investigación dio "un vuelco muy grande", cuando la tomó el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini.

"Sabemos que es muy difícil. Hubo mucha gente involucrada: fuerzas de inteligencia, policías, de todo. Llegar a una causa después de tantos años, buscás cosas que ya es imposible encontrar", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Liberaron a tres de los cuatro detenidos por el crimen del contador de Paraná

También expresó que ningún familiar de una víctima "está preparado" para afrontar "situaciones difíciles como un juicio oral".

"Hace cinco años estuve a punto de no querer vivir más, pero me pude. Pero también está mi mamá que perdió un hijo, mi sobrina que se crió sin su papá, para mis hijos que crecieron con todo esto".

Sobre la relación con su hermano, dijo que "eran muy unidos" y que tenían un vínculo de "profundo amor y cariño".

"Lo único que me quedó pendiente fue preguntarle por qué no me contó en qué andaba metido. No lo conocí a Bina, no lo conocí a Forza, pero quizás me hubiese gustado conocerlos para tener una explicación más de todo lo que se investiga ahora", añadió. (Télam)