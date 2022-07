La joven Agostina Trigo, quien había sido vista por última vez el domingo pasado cuando había concurrido a una presunta entrevista para trabajar como niñera, fue encontrada hoy asesinada a puñaladas en un galpón abandonado de la localidad mendocina de San Martín, según confirmaron los familiares de la víctima.

"Está confirmado que es el cuerpo de Agostina, está en un tinglado que no tiene techo y en un sector está el cuerpo”, dijo Oscar Peralta, tío de la joven de 22 años y madre de un niño de 4, a pesar de que los investigadores evitaron precisar de manera oficial la identidad del cadáver hallado.

El cuerpo fue encontrado esta mañana por efectivos policiales de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) en las calles Robert y Carril Norte, de esa localidad situada a unos 45 kilómetros al este de la capital provincial.

Una fuente judicial le reveló a Télam que los peritos que trabajaron en la escena establecieron que el cuerpo tenía una lesión de arma blanca en la espalda y que esa herida sería la causante de la muerte.

"Estamos frente a un hecho muy violento", admitió el fiscal de Mendoza Oscar Sivori, quien está a cargo del expediente, y explicó que si bien restan estudios forenses para confirmar fehacientemente la identidad del cadáver hallado, familiares de Trigo reconocieron su vestimenta.

Según habían denunciado sus familiares, la joven estaba desaparecida desde el domingo pasado a la noche en el distrito de Buen Orden, en la localidad mendocina de San Martín, a unos 50 kilómetros de la capital provincial, luego de que saliera de su vivienda para concurrir a una entrevista laboral.

Las sospechas apuntaban a que un hombre la había contactado a través de las redes sociales para contratarla como para cuidar a su hija, pero desde entonces nadie supo más nada de ella.

La abuela de la joven, Gloria Domínguez, contó hoy que su nieta “estaba en busca de trabajo y se contactó con un hombre por Facebook por una oferta de trabajo”.

“Yo no tengo contacto de él, no sé nada”, dijo la mujer, quien recordó que a las 21 le mandó un audio a su nieta diciéndole 'Agustina, ¿qué pasó?, pásame la ubicación'".

"Ese audio lo escucha ella pero no me pasó la ubicación. A las 22.25 la veo que está en línea y le digo: ¿Agustina, que pasó?, de ahí salió de línea y no supe nada más de ella”, concluyó.

El ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino, concurrió esta mañana al lugar del hallazgo del cadáver y recordó que, desde su cartera, “se tuvo información sobre la desaparición de la joven el lunes a través de un llamado al 911, por parte de la abuela de Agostina”.

“Nos acercamos hasta el domicilio de la abuela para que nos diera más información. Allí comenzamos a trabajar con varios móviles y también trabajamos con la visualización de cámaras", dijo.

Esta mañana, la policía llegó hasta el galpón de las calles Robert y Carril Norte y encontró el cadáver.

En una conferencia de prensa, el fiscal Oscar Sivori, informó este mediodía que “muchos indicios apuntan a que se trata del femicidio de Trigo aunque restan los informes del Cuerpo Medico Forense”.

"No estamos en condiciones de confirmar que el cuerpo sea de Agostina, pero si tenemos muchos indicios que nos indican que hay una probabilidad muy grande. La ropa fue reconocida por la abuela", dijo el fiscal.

La confirmación llegó luego por parte del tío de la joven asesinada, quien además agregó que aún se desconoce la identidad del homicida.

"Por lo que se ve en la filmación de las cámaras de seguridad, en la plaza donde se bajó del colectivo se cruza un Fiat Duna y se detiene a unos 50 metros de su ubicación, luego ella mira y encara hacia donde está el auto”, explicó Oscar Peralta.

Mientras tanto, los investigadores analizaban hoy los contactos que tenía la víctima en las redes sociales, además de la ubicación del teléfono de la víctima a partir de los datos que aportó su abuela que la última comunicación en línea fue aproximadamente el domingo a las 22.

La causa es investigada por la Oficina Fiscal de la comisaría 12a., a cargo del fiscal de San Martín-La Colonia, Martín Scattareggi, junto al fiscal Sivori. (Télam)