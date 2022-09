Una joven de 23 años y su ex pareja de 26 fueron encontrados muertos en una casa de la localidad bonaerense de Los Hornos, en La Plata, y la Justicia investiga si se trató de un femicidio seguido de suicidio. Según confirmaron fuentes policiales a NA, la joven fue identificada como Agustina Roumec y su ex pareja como Sebastián Manuel Cipriano, y ambos fueron encontrados en medio de un charco de sangre en la habitación de la vivienda de la familia de él. Fue justamente la madre del joven que el martes por la noche encontró a la pareja sin vida y con heridas de arma blanca, en la casa ubicada en la calle 58 esquina 138. La mujer contó a la Policía que ella había salió a pasear al perro y que en la casa habían quedado su hijo con la ex novia, con la que había terminado la relación hace unos 2 años. Otra versión indica que la pareja continuaba el noviazgo que habría arrancado hace unos seis años. En el momento, en el que la mujer regresó a la vivienda, abrió la puerta y se encontró con una gran cantidad de sangre en el piso y, al pasar hacia la habitación, encontró a ambos jóvenes fallecidos con las heridas de arma blanca. La fiscal Betina Lacki de La Plata, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2, comenzó a investigar el hecho como "averiguación de causales de muerte", pero la principal hipótesis que se manejaba era la de un femicidio seguido de un suicidio, por lo que se esperaban una serie de medidas de prueba para el cambio la de caratula. Durante las primeras horas de conocerse el trágico hecho había trascendido que se habría tratado de un pacto suicida, debido a las publicaciones de ambos jóvenes en las redes sociales, las que denotaban un tinte depresivo. GO/KDV/SPC NA