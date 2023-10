La adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el miércoles tras salir de una escuela del barrio porteño de Caballito fue encontrada hoy a la mañana en la localidad bonaerense de Longchamps, partido de Almirante Brown. Se trata de I.C, quien había desaparecido a la salida del colegio Santa María alrededor de las 18.30, y tras se encontrada fue trasladada a la comisaría 4ta de Longchamps. La desaparición de la adolescente había sido denunciada ante la Policía este mismo miércoles por la madre de la menor. Antes de la aparición de la menor, Alicia, su madre, contó ante la prensa que su hija había ido a la escuela y estaba vestida con el uniforme del colegio y que le había pedido permiso para quedarse con unos amigos en la estación de servicio ubicada en Alberdi y Senillosa hasta las 19. Pasada esa hora, la madre la llamó por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Luego se comunicó con sus amigos quienes le contaron que se iba a ver con un chico de nombre Brian, y que tendría 16 años . "A mí no me dijo nada de eso y desde entonces no tengo más noticias", contó la mujer que también indicó que hasta las 20 de este miércoles algunas personas la ubicaron en el Parque Rivadavia. La causa está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 35, cuya titular es la fiscal Paula Asaro. GO/KDV NA