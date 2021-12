Una investigación judicial sobre un grupo criminal de Rosario liderado por un preso que actuaba por órdenes de "Los Monos" revela la violencia empleada en la disputa territorial por la venta de drogas, que quedó registrada en una escucha donde el detenido amenaza a sus competidores: "En ese barrio mando yo, y ahí me paro de manos".

La escucha forma parte de una causa originada en 23 balaceras y 12 homicidios ocurridos durante un año en el barrio Godoy de Rosario, en el que el jefe de "Los Monos", Ariel "Guille" Cantero, buscaba desplazar en la venta de drogas a quien controlaba ese territorio, el narco también preso Esteban Lindor Alvarado.

De acuerdo a la causa, con ese fin Cantero ordenó a otro preso por homicidio, Pablo Nicolás Camino, que "copara" el barrio.

Gabriel Martínez, alias "Gavilán", una tercera línea del grupo de Alvarado, recibió una nota amenazante: "Comunicate o si no vamos hablar de otra manera, vos el del BMW negro, el amigo del gavilán".

MIRÁ TAMBIÉN Los policías acusados de encubrir el crimen de Lucas piden apartar al juez por imparcialidad

En un diálogo con otra persona, identificada como Fernando Leyria, Martínez acusó recibo de la amenaza: "Si me llegan a hacer los vivos acá en mi casa o algo, y allá agarro para la mierda con el Tite, con toda la familia del Tite, la hago corta. Me llegan a tocar mi familia yo le mato todo a ellos", dice una escucha del caso.

En otra conversación, Leyria le dice a su interlocutor que tiene que averiguar "en qué pabellón (de la cárcel) está" Pablo Camino, que es quien le había pedido que pagara para vender drogas en barrio Godoy.

Click to enlarge A fallback.

"Sino, tengo que averiguar dónde vive la familia de él y le mato toda la familia, que se joda, que se compre una nueva", continúa Leyria.

Antes, desde la cárcel santafesina de Piñero, Camino le había enviado un audio: "Vos y Gabi me van a pagar, así de corta. Si no, lo voy a recagar a tiros hasta que se vayan del barrio", dice, y sigue: "Deja de hacerte el pillo conmigo, porque te juro que te voy a entrar a tu casa y te voy a cagar matando, hijo de puta. Te voy a hacer la más loca… Te voy a hacer la engaña pichanga y te voy a matar… por gil".

MIRÁ TAMBIÉN Un hombre detenido por el robo a un departamento en el barrio porteño de Caballito

Según las escuchas, Camino les exigía dinero a cambio de seguir vendiendo drogas en el barrio: "Vamos a llegar a un numerito y me van a tener que pagar vos y Gabi, corta. No te metas tirando contactos, línea, ni nada de esas cosas. Porque en ese barrio mando yo, y ahí me paro de manos". (Télam)