El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la familia de Lucas González, el adolescente asesinado de un balazo policial en el barrio porteño de Barracas en 2021, y a los tres amigos que estaban con él, en el juicio a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad acusados de homicidio, encubrimiento y torturas, aseguró hoy que "en 40 años de democracia nunca había visto algo igual" y dijo que lo que buscan es "justicia" y "no venganza".

Además, en diálogo con Télam el letrado dijo que cree que hubo más involucrados en el hecho, que están siendo investigados por el fiscal de instrucción: "Nosotros creemos que los que están son pocos, hay más todavía".

Al llegar cerca de las 9.20 a los tribunales federales de Retiro junto al padre de Lucas, Héctor "Peca" González, y los tres amigos de la víctima que sobrevivieron al ataque policial, Dalbón expresó: "Quiero recordarle a toda la sociedad, con mucha tranquilidad, que primero y principal respetamos el principio de inocencia de todos los imputados. Segundo, este hecho fue una causa que se les armó a los chicos, porque decían que hubo un enfrentamiento armado y los chicos terminaron presos, esposados, tirados en el piso, eran menores de edad"

Al respecto, el abogado agregó: "Esa causa la armaron, es decir, pudieron burlar a la Justicia y ellos estuvieron toda la noche en el (Instituto) Inchausti como imputados. Lucas estuvo como imputado con una herida de muerte en el Hospital Penna mientras los policías quedaron en libertad, así empezó esta causa".

Dalbón aseguró que "se tuvo que deshacer la causa para entender que los chicos eran inocentes, que eran futbolistas, que habían salido de entrenar del club Barracas Central y los policías los vieron comprar un jugo en un kiosco y, a pesar de eso, que está filmado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los esperaron, los persiguieron, los encerraron y les tiraron a matar a todos, porque fueron más de 15 tiros"

"Lo que venimos a buscar acá no es revancha, no es perpetua para todos, no es que queremos hacer algo que tenga que ver con algo que sea político, todo lo contrario, lo que venimos a buscar acá con la verdad, es Justicia para que quede jurisprudencia de lo que es el odio racial, porque la pregunta de por qué mataron a Lucas tiene una sola respuesta: por su cara, por su color de piel, no hay otra respuesta", agregó.

"Es muy serio lo que sucedió, para mí no sucedía desde la dictadura militar, que maten por la cara, te cierren con un auto de civil, que te metan un revólver adentro de tu coche, que te traten como a un delincuente, que te digan 'negro de mierda te voy a pegar un tiro en la cabeza' por tu color de piel, esas cosas no pueden pasar más en la Argentina y lo que vinimos a buscar acá es solamente eso, un fallo no ejemplar, a mí no me gusta decir fallos ejemplares, porque los fallos tienen que ser justos, para las víctimas y para los imputados", continuó.

Finalmente, sobre la supuesta participación de más personas en el hecho, el abogado manifestó: "Nosotros creemos que los que están son pocos, hay más todavía, lo está investigando el fiscal (Leonel) Gómez Barbella, a quien tengo que agradecerle porque trabajó muy bien la primera instancia".

(Télam)