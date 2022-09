El tío de Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, ambos detenidos por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consideró hoy que, a su criterio, su sobrina participó en el ataque por "amor" y que lo que hicieron "es algo inentendible", en tanto aseguró que el hecho "no fue armado".

"A Sabag lo vi dos veces y me pareció una persona no muy lúcida, pero vaya a saber si por amor o por qué hicieron lo que hicieron, es algo inentendible", afirmó Eduardo en declaraciones al canal C5N.

El hombre indicó que le enviaron la foto en la que se ve a su sobrina con el arma utilizada en el ataque y dijo: "Sinceramente no lo puedo creer. Me baso en lo que yo vi acá, era una niña sufrida y me partió el alma ver esa foto".

"Ella sufrió muchísimo de niña y de grande siempre estuvo solita, después que se murió mi madre, y lamentablemente es feo lo que está pasando. Desde el primer momento le puse el pecho a las balas por mi sobrina", expresó.

Para Eduardo, ella "se enamoró, vaya a saber lo que le pintó este muchacho, un país de fantasía, de locura y se prendió en esa".

"Yo siempre la voté a Cristina, somos del pueblo, y le pediría a la expresidenta que por una chica del pueblo, le dé una oportunidad, si ella fue culpable o inocente en base a este personaje", dijo el hombre llorando, y añadió: "Le pido por mi sobrina, yo no digo que esto esté todo armado, es verdad, le decía a la gente y mucha gente no lo cree, les digo que lamentablemente no es armado", concluyó. (Télam)