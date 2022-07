Mariano Maggi, un comerciante de automóviles, declaró hoy en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce sobre los problemas y las amenazas que sufrió por parte del imputado Nicolás Pachelo cuando lo estafó con la compra de una camioneta, pero dejó a los jueces y al público presente sorprendidos cuando en dos oportunidades se jactó de haber rechazado ser entrevistado para el documental "Quién mató a María Marta", que produjo Netflix.

"No me presté al circo de Netflix, me llamaron, pero no me presté para un circo romano. Estoy aquí, para decir la verdad", dijo el testigo ante la mirada de los jueces, para luego reforzar la idea diciendo que se negó a participar del documental pese a que sus hijas hubieran querido verlo en la plataforma de streaming.

- - -

La tos del fiscal

Federico González, uno de los tres fiscales que impulsa la acusación en el juicio por el asesinato de García Belsunce, tuvo en la audiencia de hoy un repentino ataque de tos incontrolable que lo obligó a abandonar la sala unos minutos y dejó preocupado a más de uno.

Mientras declaraba el testigo Maggi, González comenzó a toser de manera sostenida, al punto que su cara se puso bordó, se levantó de su silla y comenzó a apurar el paso para salir del recinto, lo que despertó la compasión de una defensora oficial que le alcanzó una botellita de agua antes de que abandonara la sala.

"¿Cómo está el fiscal?", preguntó minutos más tarde una de las abogadas y uno de los policías que custodian la sala hizo la seña de pulgar para arriba, para reportar la recuperación del agente fiscal que había tenido un problema alérgico, pero pudo volver a la audiencia.

- - -

El defensor que mandó a "tocar el pianito" al testigo

Uno de los abogados de Pachelo, Marcelo Rodríguez Jordán, de amplia trayectoria en los tribunales de San Isidro por sus pasados años como defensor oficial -ahora ejerce de manera particular-, protagonizó un momento de tensión con el testigo Maggi y con uno de los fiscales cuando el vendedor de autos reconoció que había aceptado por parte de su cliente cheques de terceros para una operación que terminó muy mal, con el comerciante estafado por el ahora imputado.

"¡Usted se está autoincriminando! ¡No puede declarar contra sí mismo! Que 'toque el pianito' y vemos", le dijo Rodríguez Jordan haciendo referencia a un eventual fichaje policial, en caso de terminar imputado de un delito.

"¡No se puede permitir que amedrente así al testigo cuando esté deponiendo!", exclamó el fiscal Patricio Ferrari para defender a su testigo y reprochar la actitud del defensor.

"Yo solo vine a contar la verdad", aclaró Maggi y fue el presidente del tribunal, el juez Federico Ecke, quien puso paños fríos, y le dijo al testigo: "Usted no se preocupe, y siga declarando". (Télam)