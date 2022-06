Se cumplen 54 años de la avalancha que produjo 71 muertos y más de cien heridos en la trágica puerta 12, el acceso de los hinchas visitantes en el estadio de River, luego de un Superclásico disputado el 23 de junio de 1968. Después del partido, que terminó empatado sin goles, muchos simpatizantes de Boca se retiraron de la tribuna del estadio Monumental, pero se produjo un amontonamiento y la mayoría de los fallecidos -jóvenes de entre 13 y 20 años- murieron asfixiados o aplastados en apenas diez minutos. El último tramo de la escalera, con escasa iluminación, seconvirtió en una trampa mortal para los primeros en intentarsalir, ya que no pudieron retroceder y evitar la catástrofe

Las causas de la tragedia nunca fueron aclaradas debidamente:se dijo que las puertas plegadizas estaban cerradas, que losmolinetes no habían sido retirados y que la policía montada hizovolver a los hinchas por una violenta represión en plena dictadura del presidente de facto Juan Carlos Onganía. "Había un hombre que tenía la vereda delante de sus ojos y nopodía salir. Me estiraba la mano para que lo sacara porque de lacintura para abajo no podía moverse. (...) Tenía los ojos llenosde sangre por la presión y no podía destrabarlo. Era una pared degente", señaló años atrás un sobreviviente en declaraciones a la revista El Gráfico. La investigación, a cargo del juez Oscar Hermelo, se cerró sinque se hallaran culpables, pese a que en un primer momento se había procesado a Américo Di Vietro y Marcelino Cabrera, intendente y capataz de River, respectivamente. Poco tiempo después, la Cámara de Apelaciones los sobreseyó ylevantó el embargo que pesaba sobre el club de Nuñez, cuyasautoridades aseguraron que la tragedia se originó por la"inconducta de la multitud", según el abogado Ariel Dasso. La dirigencia de Boca, por su parte, organizó un funeral masivoque incluyó una marcha de antorchas por el barrio donde se erigela Bombonera. Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que todo el dinero recaudado en los partidos disputados durante el fin de semana fuesen donados a los familiares de las víctimas. Hoy, la cuenta oficial del elenco de La Ribera utilizó sus redes sociales pare rememorar el lamentable hecho. "Día de luto. A 54 años de la tragedia de Puerta 12, donde 71 hinchas xeneizes perdieron la vida tras un superclásico disputado en el estadio Monumental, el recuerdo eterno de todo Boca. Siempre presentes", publicó. FG/SPC NA