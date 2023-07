El presidente del club Newell’s Old Boys de Rosario, Ignacio Astore, quedó en medio de la investigación por el despliegue de una bandera con referencia a la narcobanda “Los Monos” durante el partido de despedida de Maximiliano Rodríguez, a partir de la difusión de un video que lo mostró en el estadio cuando al día siguiente la barrabrava retiró “el trapo”.

Por ese hecho fue imputado el martes por el delito de intimidación pública el chofer de una empresa de logística que trasladó la bandera desde Isidro Casanova, donde se confeccionó, hasta la cancha de Newell’s el 24 de junio, día de la despedida de “La Fiera” Rodríguez.

Uno de los fiscales del caso, Matías Edery, dijo hoy que van a "investigar toda la cadena de responsabilidades, sobre todo cuando sale la bandera del estadio, porque todo el mundo sabía de qué se trataba”.

El fiscal agregó en declaraciones a la radio “La Ocho” de Rosario que “todas las personas van a ser investigadas y llegado el caso se analizarán sus responsabilidades, y si esa responsabilidad es penal, se lo llevará a audiencia imputativa”.

Por su parte, el presidente de Newell’s se presentó esta semana en la fiscalía, una vez que se hizo público que él había estado en el estadio el domingo 25, al día siguiente del partido de despedida, y presentó un escrito a través de su abogado.

Astore dijo hoy, tras la difusión del video que lo mostró en una puerta del estadio mientras la barrabrava retira la bandera de 50 por 50 metros, que él fue "a revisar cómo había quedado el estado del campo de juego después de la despedida de Maxi Rodríguez”.

La bandera en cuestión fue desplegada durante ese partido, en presencia de autoridades políticas, diplomáticas y figuras del fútbol como Lionel Messi, Ángel Dimaría y el entrenador del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, quienes participaron del evento organizado por Rodríguez.

La tela de 50 por 50 metros mostraba las imágenes de un mono, un toro y un pollo, que para los fiscales representaban al jefe de "Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero; Carlos Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi.

Los tres están presos cumpliendo condenas por distintas causas en el penal federal de Ezeiza, desde donde conducen el sector dominante de la barrabrava “Leprosa”.

“Nosotros estamos más allá de todo”, decía la bandera desplegada durante la despedida.

En tanto, el video que los fiscales pasaron el martes durante la audiencia en la que fue imputado con prisión preventiva el camionero que transportó la bandera hasta el club, mostró al presidente Astore llegar con un vehículo a nombre de su hijo hasta el estadio.

Luego, una imagen reveló que estaba apoyado contra una puerta, mientras detrás suyo pasaban los barrabravas acarreando la tela para retirarla del estadio, el día siguiente a la despedida.

"Lo que estamos haciendo es deslindar las responsabilidades jurídicas ya sea de personas que son parte del club, como personal policial o de gente que estuvo ahí y que pudo favorecer, no digo el ingreso -porque eso pudo ser problemático de controlar-, sino el egreso de la bandera cuando ya toda la ciudad sabía que se había desplegado esa bandera”, sostuvo Eldery.

Por su parte, Astore dijo en declaraciones a Canal 3 de Rosario que le “llama la atención" que lo inculpen, aunque admitió: "Es verdad que yo estuve, como muestra el video."

“Pero yo fui a revisar cómo había quedado el estado del campo de juego después de la despedida de Maxi Rodríguez”, indicó y luego añadió: "Yo no tengo poder de policía, yo no soy funcionario, no soy fiscal."

A su vez, remarcó que “en ese momento no había una orden de incautación de la bandera”.

“Yo estoy tranquilo con mi conciencia, por eso me presenté en forma espontánea”, concluyó. (Télam)