Silvino, el padre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en 2020 en Villa Gesell, declaró hoy en la primera audiencia del juicio a ocho rugbiers acusados del homicidio, que fue un comisario de la policía bonaerense quien le avisó horas después del hecho que su hijo había muerto "en una riña", pero que hasta que llegó a esa ciudad balnearia tenía un "poquito de esperanza de que fuera otro" el fallecido.

"Fernando fue todo para mí. Era el ser más amado de mi vida. Era un chico muy educado. Compartíamos todo. Tenía un proyecto de vida, de estudiante. Se sacrificó mucho para llegar. Muy trabajador. Era muy tímido", describió el hombre al declarar como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores luego de que lo hiciera su esposa Graciela, madre de la víctima.

Respecto del día del hecho, Silvino recordó que fue "una mañana muy difícil".

"Ese día iba a trabajar. Graciela se levantó temprano. Estaba dando vueltas y no se quería levantar, y había una señora conocida que llamaba desde Gesell. '¿Escuchaste lo que pasó?', le dijo. 'A Fernando le pasó algo y lo llevaron al hospital'".

Y continuó: "Después me dijo Graciela: 'Voy a preparar los bolsos para ir a Villa Gesell a ver qué le pasó a Fernando' y en ese interín sonó el teléfono. Atiendo. 'Soy el comisario Rosales, ¿usted es el papá de Fernando Báez Sosa? Su hijo murió en un riña'"

"No lo podía creer porque Fernando no tenía enemigos", declaró Silvino, quien, acto seguido le dijo a su esposa: "Graciela, mirá, lo mataron a Fernando".

De acuerdo con el testigo, en ese momento, la mujer lo golpeó como si le diera "cinco puñaladas en el pecho", sin creer lo que le decía.

"Empezamos a preparar el bolso, buscamos ropa, camperas. Me llegaba información y me llamaban de todos lados, no le respondía a nadie. Había un poquito de esperanza de que fuera otro", agregó Silvino.

Luego, el hombre relató que se trasladó junto a su esposa a Villa Gesell donde se encontraron con el primer fiscal de la causa: "Nos dijo que a Fernando lo mataron en una pelea."

"Me llevaron a reconocerlo. Fue duro porque una parte de mí estaba ahí tirada en una bandeja. No lo podía tocar porque recién venía de la autopsia, estaba chorreando sangre por todos lados", describió el padre de Fernando, quien detalló que en la morgue lo vio "hecho pedazos".

Visiblemente emocionado, expresó: "Yo tengo muy presente todo lo que le pasó a mi hijo, están escuchando a un padre que perdió las ganas de vivir, la felicidad."

En otro tramo de su declaración, Silvino contó que su hijo le había pedido el día que viajaba a Gesell que lo despertara a las 5, pero como él lo vio dormido no quiso molestarlo: "Le debo ese abrazo, esa despedida. Y sigo con ese vacío enorme de no haberle dado ese abrazo."

Luego, Silvio recordó que Fernando le envió un mensaje de audio agradeciéndole el dinero para el viaje y que solía decirle: "Papá, vos confiá en mí."

"En este mundo, ¿puede haber tanta crueldad? Me pregunto todos los días. Tengo tanta bronca encima", concluyó el padre de Fernando.

Tras la declaración Silvino, el TOC 1 pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 cuando el juicio se reanude con nuevas declaraciones testimoniales. (Télam)