El juicio por el femicidio de Iara Sabrina Rueda, la adolescente hallada semienterrada en un descampado de la ciudad jujeña de Palpalá en septiembre del 2020, se realizará el año próximo, informó hoy la familia de la víctima.

“Nos notificaron que el 9 de marzo del 2023 será la audiencia preliminar del juicio que investiga a los tres acusados de asesinar a mi hija Iara Sabrina Rueda”, reveló a Télam, Mónica Cunchila, madre de la joven palpaleña sobre el debate que estará a cargo de Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy.

La causa tiene como imputados a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad por el presunto delito “homicidio doblemente agravado calificado por alevosía y por ser cometido en contra de una mujer”.

En tanto, otro joven que al momento del hecho tenía 16 años llegará acusado por “homicidio triplemente agravado, por el vínculo, alevosía y por ser cometido contra una mujer”.

“Entendemos que la investigación penal preparatoria ya culminó y esperamos que a fines de marzo tengamos una condena de prisión perpetua para quienes acabaron deliberadamente con la vida de mi hija”, sostuvo la mujer.

El asesinato de la Iara originó también otro expediente tras una denuncia de la familia de la víctima contra efectivos policiales “por no colaborar en la búsqueda”, al momento de su desaparición.

En este caso, la fiscalía impulsó la imputación a los policías Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Valdiviezo Emanuel, Daniel Ramírez y Laura Tapia, por el presunto “incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

En ese sentido, Cunchila señaló que esa causa “está próxima a elevarse a juicio porque ya vencieron los plazos en relación a las apelaciones que hicieron los imputados”.

Más adelante consideró que a raíz del secuestro y posterior asesinato de la menor, se marcó en Jujuy "una bisagra en la lucha contra los femicidios, cambiaron mucho las cosas, porque ahora la Policía trata de cumplir con todos los protocolos, aunque siguen faltando cosas”.

“Es durísimo saber que le costó la vida a Iara para que las autoridades se despierten, debido a que ya había leyes hechas y protocolos que no se cumplieron”, expresó y agregó: “Yo siempre escucho en las marchas que me dicen: 'mamá no bajes los brazos porque me diste fuerzas para denunciar hechos de violencias contra mis hijas'”.

Mónica aseguró en dialogo con Télam que desde la desaparición de su hija su vida cambió porque tuvo "que agarrar un micrófono y reclamar por las calles".

"He perdido todo el miedo y lo hago para encontrar justicia por Iara”, concluyó.

El cuerpo de Rueda fue hallado el 28 de septiembre del 2020 , luego permanecer cinco días desaparecida de su casa de la ciudad de Palpalá, de la que había salido en bicicleta rumbo a la entrada del barrio San José.

Iara, que era la segunda de cuatro hermanas, fue estrangulada y su cadáver fue hallado semienterrado y atado de pies y manos en un descampado a ocho cuadras de su domicilio.

Según determinaron las pericias y la autopsia, la joven fue asesinada en otro lugar entre el día de su desaparición y el 24 de septiembre y posteriormente su cuerpo abandonado en el lugar del hallazgo.

Por el asesinato de la adolescente, los familiares, vecinos y movimientos de mujeres de Jujuy realizan todos los martes marchas en la capital jujeña y los viernes en la ciudad de Palpalá, al tiempo que se sumaron a actividades en toda la provincia por el reclamo de justicia. (Télam)