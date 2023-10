El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, pidió hoy a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza luego de conocerse el día en el que salieron rumbo a España el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici. El pedido fue tras el requerimiento del fiscal Sergio Mola quien intenta determinar los detalles de la partida de Clerici la cual fue el 7 de septiembre pasado y la de Insaurralde el 15 de ese mismo mes. Luego ambos estuvieron en Marbella y volvieron el 21, en distintos vuelos. El magistrado le pidió a la PSA las cámaras del día 7 pero también las del 15 y el 21 de septiembre. La inquietud de la Fiscalía es determinar quien o quienes acompañaron a ambos en la partida hacia España, pero también en el regreso a la Argentina, que fue el mismo día pero en distintos vuelos y tan sólo con 20 minutos de diferencia entre uno y otro. Es una de las pocas medidas que hizo lugar el juez Villena puesto que, en cuanto a la inhibición general de bienes y otras de importancia, no las concedió aún. Villena fue recusado por el fiscal Mola en su investigación por "temor de parcialidad" al tener la sospecha de que, por su amistad con Insaurralde o el hecho de que tenga trabajando en su juzgado a la primera ex mujer del ex jefe de Gabinete bonaerense, podría generar falta de objetividad en la investigación que por ahora fue caratulado como lavado de dinero. SOF/KDV NA