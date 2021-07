El juez federal 1 de Mendoza, Walter Bento, quien está acusado de liderar una asociación ilícita, negó hoy los cargos en su contra al comenzar su indagatoria ante el magistrado a cargo de la causa y apuntó contra el fiscal que lo investiga.

Bento (58) comenzó a ser indagado esta mañana y tras un cuarto intermedio continuó esta tarde, aunque seguramente terminará mañana comenzó a prestar indagatoria por la mañana ante su par de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, quien dirigió la diligencia por videoconferencia.

Por su parte, el fiscal federal Dante Vega, quien investiga al juez Bento, estuvo presente en el mismo recinto que el acusado, a quien le atribuye ser jefe de una asociación ilícita, los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y seis hechos de cohecho pasivo.

Y si bien la Justicia pidió la detención del magistrado, la misma no pudo llevarse a cabo porque el imputado tiene fueros.

Por su parte, Bento informó en un documento enviado a la prensa, a través de sus abogados Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali, que concurrió a la indagatoria "munido de una carretilla explotada de pruebas, más de veinte anexos" y subrayó: "Negué completamente los hechos y brinde amplias explicaciones."

"No conozco a la mayoría de las personas imputadas, me agravié de la detención de abogados del fuero de los cuales el fiscal solo busca conseguir arrepentidos falsos. Recalqué que soy ajeno completamente a actos de terceras personas, que no tuve conocimiento e intervención en hechos de pedido de dinero de otros", señaló.

En ese sentido, el magistrado apuntó: "Fundé la legalidad de los procesos objetados y mis fallos, avalados por los fiscales, la Cámara Federal, y la Cámara Federal de Casación. No se probó en ningún momento una entrega de dinero, ni un enriquecimiento ilícito, ni un acto de lavado de dinero."

Bento afirmó que cuenta "con informes contables de reconocidos profesionales que han examinado" su patrimonio y "justifican" sus "bienes y viajes".

La investigación se inició a partir de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico, Walter Bardinella Donoso (41) , en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.

En numerosos mensajes de texto y de voz se alude al "juez", al "número 1" o al "gran jefe", en referencia al magistrado que hoy comenzó a ser indagado. (Télam)