La ciudad portuaria de Mariúpol, uno de los escenarios más atacados por Rusia desde el inicio del conflicto, aún no fue conquistada, pero la situación escala en dramatismo, con 100.000 habitantes prácticamente encerrados, de acuerdo con datos ofrecidos por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Los suministros alimenticios y sanitarios se agotan, en tanto que los corredores humanitarios no son solución allí, a estar por las informaciones de la prensa francesa

Zelenski manifestó que tanto la ayuda externa como ciudadanos que estaban saliendo de la urbe fueron interceptados por los ocupantes y calificó este marco como "condiciones inhumanas". El Departamento de Defensa de los Estados Unidos aseveró que Mariúpol ahora también está siendo agredida por barcos desde el Mar de Azov.. La versión rusa. Los militares rusos y las unidades de la milicia de Donbass liberaron aproximadamente la mitad del territorio de la ciudad de Mariúpol, donde continúan los enfrentamientos con las agrupaciones de nacionalistas ucranianos, informaron este martes las autoridades de la República Popular de Donetsk (RPD). Esta es la versión del sitio Actualidad.rt.com según la cual, los civiles que permanecen allí revelaron que nunca recibieron ayuda por parte de las autoridades ucranianas y esperan ser evacuados a Rusia. "Desde el primer día, cuando todavía no habían llegado los rusos, ya estos nos estaban bombardeando. Desde el primer día estamos en el sótano, todavía seguimos ahí",", declaró a RT una residente de la ciudad, refiriéndose a los ataques por parte de los militares ucranianos, agregó. Otras mujeres declararon: "Me quedé sola, estoy esperando la evacuación a Rusia, porque tengo familia allí. Nosotros estamos aquí y no sabemos de qué bando somos, ni a quién dirigirnos: ¿a las autoridades anteriores, a las de ahora, a quién?". Además, varios habitantes de Mariúpol acusaron a los nacionalistas ucranianos de lanzar ataques directos contra la población civil. Según una testigo, el batallón Azov usó a personas como escudos humanos, les robó alimentos e incluso sus viviendas. "El batallón Azov –no sé cuántas personas había allí– sacó a 250 civiles, los pusieron en una línea, los militares se colocaron detrás y empezaron a disparar contra la gente desde los primeros pisos del edificio. Ocho muertos y cuatro heridos. Había niños, abuelas y abuelos. El que pudo, se escondió donde pudo. El batallón Azov fue el que disparó", contó la mujer

El pasado domingo, el jefe del Centro de Gestión de la Defensa Nacional de Rusia, el coronel general Mijaíl Mízintsev, declaró que "en Mariúpol se ha producido una terrible catástrofe humanitaria como resultado de la anarquía de los nacionalistas ucranianos". "Desesperados y fuera de sí, los bandidos, al darse cuenta de que es imposible que Kiev les preste ayuda, han sembrado el terror en masa en los barrios de la ciudad que aún controlan. Al mismo tiempo, la información fiable que recibimos evidencia las horribles atrocidades de los milicianos enloquecidos por desesperación", afirmó. Rusia afirma que "en la ciudad costera se concentran hasta 15.000 soldados ucranianos y combatientes de la Guardia Nacional, entre ellos la 53.ª Brigada Mecanizada y el infame batallón neonazi Azov" en tanto que suministra un número superior de civiles atrapados: hasta 150.000, ahora según el sitio Sputnik News

. Disfrazados. Las fuerzas ucranianas han estado intentando disfrazarse de civiles para escapar del cerco de las milicias rusas y de Donbass en Mariúpol, y algunas incluso recurrieron a vestirse con ropa de mujer, dijo a Sputnik el comandante del batallón de la Milicia Popular de Donetsk, Oleg Kokarev. "Bueno, por un lado, se esconden detrás de los civiles. Y en segundo lugar, mientras evacuamos a los civiles, intentan escapar disfrazados de civiles, a nuestro lado aquí, para mezclarse en algún lugar y escapar", dijoKokarev informó de múltiples casos de intentos de fuga de militantes vestidos de mujer. Kokarev dijo que las tropas ucranianas sospechosas y los combatientes de la Guardia Nacional son interrogados y enviados a las autoridades correspondientes para un mayor interrogatorio después de ser capturados. "Nuestros muchachos hacen un buen y buen trabajo. Entonces, la victoria es nuestra, ganaremos", enfatizó Kokarev. Las imágenes de un militar ucraniano capturado vestido con ropa de mujer siendo sacado de la parte trasera de un camión militar en Mariúpol recuerdan los videos del conflicto en Siria, donde el ejército sirio y las fuerzas kurdas informaron repetidamente casos de combatientes terroristas que intentaban huir del campo de batalla, vestidas como mujeres con burkas de pies a cabeza, o intentando mezclarse con los civiles afeitándose en masa sus características barbas, apunta Sputnik. La batalla por Mariúpol se ha convertido en una de las más mortíferas en el curso de la operación militar rusa en curso en Ucrania, con las fuerzas rusas y del Donbass enfrentándose a las tropas ucranianas y a los militantes neonazis de Azov en combates casa por casa en medio de los intentos de estos últimos de se esconden en zonas residenciales y en la siderurgia de Azovstal, precisa. Se estima que Mariúpol tenía hasta 400.000 residentes antes de que comenzaran los combates y ahora las tropas rusas y de la RPD controlan aproximadamente la mitad de la ciudad

El martes, el ejército ruso calificó la situación humanitaria en la ciudad de "catastrófica" y dijo que más de 68.000 personas habían sido evacuadas de la zona de conflicto sin la participación del gobierno ucraniano

Anteriormente, funcionarios de la RPD acusaron a Kiev de atrapar deliberadamente a civiles en la ciudad.Int./AEB/OM NA