Fernando Barbieri, hermano del ingeniero asesinado en Palermo durante un robo, habló con el nuevo Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Coria, quien le aseguró que trabajan para esclarecer el hecho. El hermano de Mariano Barbieri confirmó en diálogo con Splendid AM990 que la causa ya tiene dos sospechosos detenidos y comentó: "Uno se cree que sería el que acuchilló a mi hermano

Falta que lo definan la jueza y el fiscal. Pero ya estamos en la última parte, en la última etapa". "No quiero que sea un perejil, un cuatro de copas, pero Coria me garantizó que estaban trabajando. Por reconocimiento de cámaras sería la persona indicada", sostuvo

Asimismo, el hermano de la víctima señaló que, tras la conversación con Coria, pudo sentirse más seguro: "La idea, el día de mañana, es prevenir el delito y que no haya más Marianos y que podamos vivir tranquilamente por la calle". Ante este nuevo avance, anunció que organizaron una marcha para el próximo viernes a las 20:00 sobre Avenida Del Libertador para realizar un homenaje bajo el lema "No me quiero morir", lo último que llegó a decir

"Yo creo que tenemos que cambiar de una vez por todas. Pasan los años, el mundo va evolucionando y nosotros, los argentinos, pareciera que vamos retrocediendo", manifestó

MIRÁ TAMBIÉN El hermano del ingeniero asesinado en Palermo convocó a una movilización para pedir justicia

A nivel político expresó: "El país no avanza en medidas de seguridad ni en tantas cosas que hay falencias, que no se puede creer. Es un país tan lindo, tan rico en valores, en naturaleza y en un montón de cosas porque, además, la gente es muy solidaria". MC/KDV NA