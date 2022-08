Un hermanastro de Nicolás Pachelo recordó hoy que cuando se enteró del crimen de María Marta García Belsunce en 2002 se preguntó “si podría haberla matado” el ahora acusado, de quien dijo que “no era una persona en quien confiar”.

Se trata de Hernán Coudeau, que era el hijo de Jacqueline Barbará, la mujer que estaba en pareja con el ya fallecido Roberto Pachelo, padre de Nicolás Pachelo.

El hombre se presentó como uno de los testigos de la fiscalía en la audiencia 18va. del tercer juicio por el crimen de la socióloga y declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro que el día que se enteró de la muerte de María Marta pensó en su hermanastro.

“El día que me llamaron para contarme que habían matado a una señora Belsunce en Carmel se me paró el corazón, me quedé pensando: ¿No podría haberla matado Nicolás Pachelo?”, se preguntó el testigo.

Minutos antes, previo al comienzo de su declaración, Coudeau denunció ante el tribunal un altercado con el abogado Roberto Ribas, uno de los defensores de Pachelo, quien “se dirigió de una manera intimidante” hacia su madre previo a la reanudación del debate.

Ante dicha situación, el presidente del tribunal, Federico Ecke, le recomendó que si hacía falta realice una denuncia con el Ministerio Público.

Una vez iniciada su declaración, el hombre indicó que conoció a Nicolás desde que era un bebé, ya que la relación de su madre con Roberto Pachelo comenzó en ese entonces.

Coudeau sostuvo que para él, Roberto Pachelo “fue un segundo padre” para él y recordó que lo primero que pensó cuando se enteró de su muerte es que no creyó la versión del suicidio, sino que alguien lo había matado.

"Había muchos intereses en juego”, dijo Coudeau en relación a los negocios vinculados con una tosquera que poseía la familia en la zona de Pilar.

Su testimonio continuó respecto a la vivienda que tenía en el Tortugas Country Club, la cual fue intencionalmente incendiada según el informe policial.

“Me incendiaron una casa y tengo la sospecha que fue él (por Nicolás Pachelo). Le di todas las posibilidades, yo no fui un sorete con él”, sostuvo al referirse a su hermanastro.

Coudeau recordó cuando un administrador de la tosquera, propiedad de la familia Pachelo, le confesó que había visto a Nicolás armado dentro del predio.

“Yo hubiese denunciado en el acto si lo veía a disparar dentro de la tosquera”, expresó el testigo.

Finalmente, el hombre aseguró que la tosquera la cerraron en 2001 por pedido expreso de él, ya que "su explotación era imposible por Nicolás Pachelo, quien no era una persona en quien confiar, no era un buen socio, sumado a la crisis infernal de ese final de año", (Télam)