El jefe de Gabinete de la intendencia de Lanús y secretario de Seguridad de ese partido bonaerense, Diego Kravetz, quien el fin de semana persiguió armado a un presunto delincuente al que finalmente redujo, afirmó hoy que, por su rol, por "firmar denuncias contra narcotraficantes" y por "distintas amenazas" que recibió, tiene portación autorizada, pero afirmó que no está de acuerdo con que "civiles porten armas de fuego".

De esta forma, en una entrevista con la FM Radio Con Vos el funcionario de Lanús y dirigente de Juntos por el Cambio se refirió a un hecho sucedido el sábado último cuando, en el marco de una visita que realizaba a un barrio popular de ese partido del sur bonaerense, intervino en la detención de un presunto delincuente al que los vecinos señalaban como parte de un grupo de motochorros.

"El sábado pasado fui a un barrio muy humilde en el límite entre Lanús y Lomas, Acuba 2, por una serie de obras que estamos haciendo allí. Cuando salimos y estábamos pasando por Villa Giardino, un barrio de tanos laburantes, estudiantes, abuelos, veo que un grupo de vecinos estaban sumamente enojados por dos motos que hacía tres días venían robando, metiéndole miedo a todos. Estamos hablando de personas que pasean al perro, mamás y papás que llevan los chicos al colegio, gente que espera el colectivo", contó Kravetz, a quien algunas voces partidarias lo señalan como posible candidato a intendente de Lanús por Juntos por el Cambio.

En ese marco, Kravetz afirmó que los vecinos le señalaron a un sospechoso y que, entonces, alertó a la policía y, mientras, comenzó a perseguir, armado, a dos personas que iban en una moto.

"Le pedí a la persona que me acompaña que lo siga, di parte a la policía y avanzamos. A la cuadra interceptamos a la moto, me bajé dando la voz de alto y procedí a reducirlo. Instantes más tarde llegó la policía", puntualizó Kravetz el relatar el hecho.

"Me gustaría aclarar que no estoy de acuerdo con que los civiles porten armas de fuego. En mi caso puntual, por la función, por las bandas con las que me metí, por firmar las denuncias contra los narcotraficantes, y por las distintas amenazas que recibí, tengo portación", sostuvo luego el funcionario del municipio a cargo de Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, en el marco de la corriente referenciada en la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

"Me gustaría decir que, donde los cruce, voy a tratar de agarrarlos: son ellos o nosotros", concluyó el funcionario en la entrevista que brindó esta mañana, en la que sostuvo que tiene "cierta práctica" con este tema porque "desde hace muchos años" se dedica al tema de la seguridad.

"Hice la escuela de policía y capacitación en Lanús, conozco el tema", detalló, al tiempo que opinó que los funcionario están "para planificar" pero "no para planificar atrás de un escritorio".

Fuentes policiales informaron que el joven detenido con la participación del funcionario tiene 16 años y quedó a disposición del fiscal Enrique Lazari, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales de Lomas de Zamora.

Además, detallaron que fue entregado a sus padres luego de que se le notificara el inicio de una causa. (Télam)