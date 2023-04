El Buró Federal de Investigaciones (FBI) recomendó no usar estaciones de carga gratuitas en aeropuertos, hoteles o shoppings, entre otros espacios públicos. "Se recomienda no utilizar estaciones de carga gratuitas en aeropuertos, hoteles o centros comerciales. Personajes con malas intenciones desarrollaron formas de usar los puertos USB públicos para introducir malware y software de monitoreo en los dispositivos", detalló la sucursal del FBI en Denver en Twitter. Ante esto, aconsejó que todos tengan siempre un cargador y un cable USB propios y pidió evitar la conexión de un dispositivo a un USB público, ya que es menos seguro que si se carga la batería en un toma corriente. Si una persona no tiene otra alternativa y debe usar una de estas estaciones, el FBI dio indicaciones para no sufrir imprevistos: "Mantener los sistemas y el software de teléfonos y portátiles actualizados e instalar un antivirus sólido y confiable". Por otro lado, destacaron la importancia de "crear contraseñas únicas y fuertes para cada cuenta creada por el usuario", debido a que "el uso de una misma frase como contraseña en varias cuentas hace más fácil el trabajo de los hackers". FGB/KDV NA