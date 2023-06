El exabogado defensor de César Sena, detenido por el presunto femicidio de su pareja Cecilia Strzyzowsi, la joven desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, dijo hoy que renunció a ese cargo por "diferencias irreconciliables" con el imputado y que cree que hay pruebas que "incriminan" a todos los sospechosos presos.

Se trata del letrado Juan Fernando Díaz, quien hasta ayer defendió a César Sena (19) hasta después de la indagatoria ante los fiscales de la causa, que lo acusaron de ser coautor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)", y que trabajó 12 años para el movimiento político encabezado por los padres del muchacho, Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña.

El abogado Díaz dijo este mediodía en declaraciones al canal de televisión chaqueño T5 Satelital que en un principio tomó la causa porque pensó que "podría ser un operativo político" y agregó: "Pero a medida que fue avanzando la investigación me di cuenta que los presos no eran presos políticos".

"Ayer se incorporaron pruebas al expediente que me hacen tener diferencias irreconciliables con mi cliente. No puedo seguir defendiéndolo si no estoy convencido", afirmó el abogado.

Para Díaz, esas pruebas que fueron incorporadas a la causa que maneja el Equipo Fiscal Especial (EFE) conformado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, "los incriminan" a Sena y sus padres, principalmente.

"Creo que hay pruebas que los involucran y que está muy complicada la situación de todos", añadió el letrado, quien recordó que los acusados, siete en total, "dicen que no tienen nada que ver".

Las declaraciones del exdefensor en distintos medios de comunicación provocaron que el propio César Sena le enviara desde su lugar de detención una carta de puño y letra a los fiscales en la que consideró como "horribles" lo que Díaz dijo de él.

"Tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo", señaló en esa misiva. (Télam)