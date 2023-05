El juicio por jurados a los dos acusados del homicidio de un peón rural de 58 años, asesinado en octubre de 2020 de un disparo en el cuello cuando asaltaron una casa ubicada en un establecimiento del partido bonaerense de Coronel Suárez, continuó hoy con la declaración del dueño del campo, quien se refirió a la violencia ejercida por los delincuentes, quienes lo golpearon y le exigieron "plata".

La tercera audiencia del debate dirigido por el juez técnico del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Bahía Blanca, Julián Saldías, se centró en los testimonios propuestos por la fiscalía, entre ellos, el de Pedro Antonio Pugliese (89), uno de los propietarios del establecimiento rural "San Luis", donde trabajaba la víctima, José Alberto Baier (58).

Al ser consultado sobre lo ocurrido el día del crimen por el fiscal Jorge Viego, el testigo dijo que recordaba poco pero expresó: "Mataron a uno, mataron a Rulo (Baier)".

Y luego contó sobre los delincuentes: "Me agarraron a mí y me pegaron. Me pedían plata".

Seguidamente, el fiscal incorporó por lectura la declaración testimonial que realizó en noviembre de 2020 la hermana de Pugliese, María Antonia, de 99 años, quien estaba entre los testigos citados pero falleció antes del inicio del juicio.

Según relató la anciana en aquel momento, los delincuentes asesinaron a Baier a escasos metros de la puerta previo ingresar al domicilio.

"De afuera, casi desde la puerta, le dispararon a Rulo (Baier) que estaba parado ahí y lo mataron", contó la mujer y agregó: "Yo estaba en la cocina sentada en una silla y empecé a gritar."

"Entraron estos hombres, me sujetaron y me empezaron a pegar con los puños en la boca y en los oídos mientras me decían dame la plata", dijo la testigo, quien aclaró que no llegó a verles la cara a los asesinos porque le "taparon la cabeza" con "algo".

Según consta en el expediente -al que tuvo acceso Télam-, al arribar personal policial tras ser alertados por un llamado al 911, los delincuentes aún se encontraban en la vivienda por lo que, al advertir la presencia de los efectivos, uno de ellos salió al encuentro con pasamontañas colocado y apuntando con un arma de fuego a una de las víctimas.

Los policías le indicaron al delincuente que depusiera su actitud y que saliera "con las manos arriba", ante lo cual, el asaltante se negó y expresó: "Apagá las luces o quemo al viejo", en referencia a Pugliese.

Inmediatamente después, el delincuente efectuó un disparo hacia el personal policial y luego ambos sospechosos se dieron a la fuga por campo traviesa.

Los voceros precisaron que durante la jornada de hoy, la fiscalía también presentó como testigos a efectivos policiales que intervinieron durante la etapa de instrucción, quienes llevaron adelante distintas tareas investigativas.

El juicio tiene en el banquillo de los acusados a César Ezequiel Pereyra (41) y Juan Mario Gerling Kees (57) como presuntos responsables del "homicidio agravado criminis causa" de Baier.

Según las fuentes, el debate se reanudará mañana a partir de las 9 en el quinto piso del Palacio de Tribunales, ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.

Está previsto que el juicio por jurados que comenzó el lunes ultimo se desarrolle hasta el día viernes próximo, cuando se estima se conocerá el veredicto. (Télam)