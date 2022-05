La abogada de la familia de Celeste Grippo Martínez, la joven de 27 años asesinada de un disparo el 29 de mayo de 2017 en la casa de su pareja en la localidad de Valentín Alsina, dijo que "el caso de Celeste es uno de los tantos femicidios que terminan en impunidad" en Argentina.

“Es muy angustiante para mí. Los femicidios que terminan en impunidad en este país son un montón. Este caso lo refleja. Sos negra, pobre y te matan para que después no condenen a tu asesino ni por homicidio simple. No es solo este caso, hay un montón de casos. Son los que no están ni registrados como femicidios en las cifras. Porque las víctimas son pobres y no les importan”, señaló en diálogo con Télam Luciana Sánchez, abogada de la familia Grippo Martínez.

A su vez, la letrada aseguró que en este caso “la fiscalía tiene toda la prueba y no acusa”.

“Es algo que suelen hacer los fiscales de Lomas de Zamora y en la misma fiscalía de género. ¿Por qué no los mueven? Porque son minas muertas que no les importan. Porque este caso no tiene ningún rédito político para ellos”, opinó Sánchez y concluyó: “Es pura desidia judicial”. (Télam)