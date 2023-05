Un delincuente entró a robar a un kiosco y se llevó unos 300 mil pesos en mercadería frente a las narices de dos policías que se encontraban apostados en un patrullero a pocos metros, en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza. El insólito hecho, que fue registrado por cámaras se de seguridad, se produjo el viernes último cerca de las 17 en el local situado en General Pinedo y Cochrane, en las inmediaciones de la estación Mendeville del ferrocarril Belgrano Sur

El asaltante trabajó varios minutos para palanquear una reja y entrar a local para apoderarse de todo lo que encontró

Según le contó Facundo, el dueño del kiosco, al sitio El1Digital, el asaltante estuvo unos 20 minutos en el local. "Se fue caminando con dos bolsas gigantes y dejó la reja apoyada. Para mí estaban durmiendo en el patrullero", explicó, mientras aseguró que los policías "estaban fresquitos", porque hacía alrededor de una hora que habían tomado el relevo en el lugar. En declaraciones posteriores a TN, el comerciante recordó que se acercó a los policías a preguntarles si habían visto algo y le contestaron que no se dieron cuenta de nada

"Me dijeron que de todas maneras no iban a intervenir porque eran nuevos y no conocían a los vecinos. Me estaban cargando parecía. No se dan cuenta cuando un hombre está forcejeando en una reja", contó con bronca Facundo. Clara, hermana de Facundo, posteó imágenes que prueban la desidia de los policías: "Les muestro como entraron a robar al kiosco de mi hermano en Aldo Bonzi el día Viernes a las 5 de la tarde con el patrullero a menos de 20 metros, están hace más de 1 mes todo el día pero de todas formas dicen que no se dieron cuenta", expresó. Según voceros del Ministerio de Seguridad, los dos policías fueron separados de la fuerza

