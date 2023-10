El carnicero paraguayo que logró estar cinco años prófugo y comenzó hoy a ser juzgado como coautor del crimen de un empresario español en 2017 en el barrio porteño de Caballito, donde quedó filmado por las cámaras del edificio cuando bajaba el cadáver por el ascensor y envuelto en un cubrecama, confesó hoy su participación en el hecho, pero dijo que se había planificado como un robo y reveló que el ya condenado exyerno de la víctima fue el autor material del asesinato con un cuchillo y que tras el crimen lo amenazó con que iba a matar a sus hijas.

"Yo sé que una vida no va a volver, lamento mucho por las hijas (de la víctima) porque yo tengo hijas. Estoy muy arrepentido por haber estado ahí, porque este hombre me engañó y yo, por querer salir adelante, me equivoqué. Iba a ser un robo", dijo Pedro Ramón Fernández Torres (57), alias "El Carnicero", al declarar por primera vez en la causa ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 que lo juzga por el homicidio de Roberto Fernández Montes (67). (Télam)