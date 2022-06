El abogado de la joven que denunció por abuso sexual a Sebastián Villa aseguró esta tarde que en la declaración realizada hoy por el futbolista “hay contradicciones muy evidentes y muy graves”, al tiempo que señaló que involucraron a un testigo en la escena del abuso, como parte de “un plan prefabricado”.

“Analizando a primera vista la declaración y el acta de la declaración, la letra fría de lo que él (Villa) declaró el día de hoy, entiendo de que hay contradicciones muy evidentes y muy graves en las cuales estamos trabajando”, dijo Roberto Castillo a Telenueve Central.

El letrado afirmó que por el “caudal probatorio” que reunieron “hasta la fecha era prácticamente imposible hacer otra defensa”, ya que cualquier cosa que el futbolista pudiera decir iban a “rebatirlo y desacreditarlo con prueba”.

“Él no podía decir que ella (la víctima) no estuvo ahí, él no podía decir que no la conocía, él no podía decir que no hubo un evento o una fiesta, lo que le quedaba decir es asumir todo eso y apuntar a que la relación sexual fue consentida”, explicó Castillo.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan por narcotráfico a Caracú Albornoz, a quien le mataron un hijo en un triple crimen

Para el abogado, sin embargo, lo que hacen los letrados de Villa “en la estructura de la defensa que están tratando de posicionar es involucrar a un testigo en la escena del abuso sexual”.

“Involucran a una persona que sería Félix, mencionan que él habría ingresado a buscar dinero para pagarle a las presencias. Entonces tratan de poner un testigo que les va a favorecer para decir que seguramente fue una relación sexual que él vio que era normal”, detalló Castillo.

En ese sentido, lo calificó como “un plan prefabricado que es evidente y absolutamente predecible”, ya que Villa en su declaración dijo que “él salió al auto a buscar dinero para pagarle a las presencias, con lo cual, o le pagaron dos veces a las presencias, o hay una de las situaciones que no existió”.

“Al prefabricar un relato es que se produce un error, porque generalmente cuando alguien esta contado un relato que es cierto puede variar alguna cosa, pero en realidad un error tan grosero como este me parece que es producto del estar pergeñando una estrategia”, concluyó el abogado y agregó que incorporaron audios al expediente en el cual Félix le dice a la amiga de la víctima que no estuvo “en esa habitación”, por lo cual no podía hacerse “cargo de lo que hicieron ellos ahí adentro”. (Télam)