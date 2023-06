El abogado de Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, afirmó que no sabe si el músico declarará ante la fiscal que lo imputa por amenazas y la privación ilegal de la libertad de dos personas y aseguró que una de las supuestas denunciantes apoya su libertad.

"Todavía no hablé con él. Vamos a ver cómo se encuentra y ahí veremos si puede declarar o no. No sé si pudo dormir o cómo está", reveló el abogado Alejandro Cipolla al canal de noticias La Nación +, luego de arribar a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, ubicada en la calle Balcarce 315 de esa localidad, donde el músico será indagado por la fiscal Alejandra Rodríguez.

A su vez, el letrado contó que una de las personas que figuran como denunciantes en la causa, se encuentra junto a amigos y familiares de L-Gante en las afueras de las oficinas judiciales pidiendo que sea liberado.

"Ella no entiende por qué la pusieron como denunciante cuando no lo es", manifestó Cipolla.

Por otra parte, el abogado del cantante indicó que la causa lo sorprendió ya que el otro denunciante, Gastón Torres, "lo conoce de chico".

"Elián vivió en su casa durante dos años y le sorprendió la denuncia. No estaba con un arma de fuego, no está demostrado. Nunca se ve un arma ni a esta persona entrando obligado", argumentó, al hablar de uno de los videos de la causa.

Por último, Cipolla señaló que L-Gante "no es una persona peligrosa" y añadió que "está estigmatizado como una persona violenta".

"Denunciarlo a Elián ya es creíble para la sociedad. L-Gante y un arma ya están vinculados por sus videoclips. Pero él no tiene ninguna condena de la Justicia. Las causas en las que se lo involucró pueden cerrarse", finalizó. (Télam)