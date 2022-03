Las Eliminatorias Sudamericanas para ir al Mundial de Qatar 2022 tendrán mañana una fecha casi decisiva, ya que Ecuador necesita un punto para sacar su pasaje, cuando visite a Paraguay y Uruguay y Perú se enfrentan en Montevideo en un partido crucial para sus aspiraciones. En tanto, Brasil recibirá a Chile, uno clasificado y el otro que debe ganar sí o sí para tener esperanzas, mientras que Colombia necesita casi un milagro para llegar a Qatar y será anfitrión de Bolivia. El encuentro entre Argentina y Venezuela, que se jugará en el estadio de Boca, se disputará el viernes, por pedido de la AFA para evitar jugar en el día en que se conmemora el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia". Las posiciones las lidera Brasil, con 39 puntos, luego está Argentina, con 35, ambos ya clasificados, y detrás Ecuador (25), Uruguay (22), en los puestos de clasificación directa, y Perú (21), que iría al Repechaje. Más atrás, con chances aún, figuran Chile (19) y Colombia (17), pero ambos tendrán que tener una doble fecha -se define todo el martes próximo- si desean sacar el pasaje a la cita ecuménica. Sin posibilidades cierran Bolivia (15), Paraguay (13) y Venezuela (10).. El Ecuador de Alfaro con un pie adentro.. Ecuador, de la mano de Gustavo Alfaro, quiere llegar a su cuarto mundial y para eso necesita aunque sea un empate en Paraguay, frente al equipo de Guillermo Barros Schelotto, que está eliminado y cuyo público no quiere saber nada con la Selección. El partido se disputará en el estadio "Antonio Aranda Encina" de Ciudad del Este a partir de las 20:30, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y tendrá la televisación de la TV Pública. "Necesito once jugadores que estén al 100% de sus posibilidades porque lo que nos vamos a jugar es nada más y nada menos que la clasificación a un Mundial y ahí es donde debemos tratar de poner a los jugadores que en mejores condiciones estén para afrontar ese desafío que va a ser físico, futbolístico y mental", expresó Alfaro previo al partido. Es que Alfaro tiene muchas bajas para este encuentro, dado que no podrá contar con los suspendidos Alexander Domínguez, Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata, además del arquero Pedro Ortíz, quien está lesionado, mientras que está en duda la presencia de Romario Ibarra y Enner Valencia, que arrastran sendas molestias. Sin embargo, el estigma de Ecuador es que nunca consiguió puntos en tierras guaraníes, por Eliminatorias.. Uruguay y Perú en un duelo clave.. En el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay quiere dar ese paso que le falta para afirmarse en su carrera a Qatar 2022, pero enfrente tendrá a Perú, que también necesita ganar si quiere llegar al Mundial. El partido comenzará a las 20:30, en el mítico estadio montevideano, será controlado por el árbitro brasileño Anderson Daronco e irá televisado por TyC Sports 2. La "Celeste" de Diego Alonso renovó las energías tras la ida del maestro Óscar Tabárez y, si bien no contará con Matías Vecino, por haber dado positivo en coronavirus, tendrá el arma letal de su ataque con Luis Suárez y Edinson Cavani. Si Uruguay gana y Chile no suma ante Brasil, el equipo "charrúa" estará en Qatar, pero para ello deberá superar a Perú, con un Ricardo Gareca que quiere estar por segunda vez consecutiva en un mundial, pero que no contará con los delanteros Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, ambos por lesión. Sin embargo, la selección incaica tiene jugadores que ya tienen recorrido en este tipo de circunstancias como el arquero Pedro Gallese o el defensor de Boca Luis Advíncula, sin contar con la experiencia de Yoshimar Yotún, además de la habilidad de Christian Cuevas y la potencia goleadora de Gianluca Lapadula. . Colombia no depende de sí misma.. Colombia es otro equipo que pende de un hilo, al igual que Chile y se jugará una carta más que importante cuando reciba a la eliminada Bolivia en Barranquilla, con el argentino Facundo Tello como juez principal, desde las 20:30 y televisación de DeporTV. Los dirigidos por Reinaldo Rueda hicieron una Eliminatoria muy irregular perdiendo puntos increíbles y desde hace seis partidos no marcan goles, algo que habla de su flojo desempeño. Colombia debe ganar sí o sí para mantener alguna esperanza de cara a la última jornada, donde visitará a Venezuela, al menos para entrar en el repechaje. Enfrente estará Bolivia, que había tenido algún atisbo de ilusión para poder tener posibilidades en las últimas fechas, pero que se derrumbaron con la goleada 4 a 1 frente a Venezuela y la caída por 3 a 2 ante a Chile como local, en la doble jornada anterior.. Chile va por el milagro frente a un Brasil inexpugnable

. Chile necesitará más que un milagro para poder tener chances hasta la última fecha, pero sabe que la tarea será ciclópea, porque visitará a un Brasil ya clasificado, lleno de estrellas y que en la Eliminatoria marcha invicto. El partido se disputará en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro, con el arbitraje del argentino Darío Herrera, que dirigió el Superclásico entre River y Boca, a partir de las 20:30 y con la transmisión de TyC Sports. El entrenador Martín Lasarte pondrá lo mejor que tiene con Arturo Vidal y Alexis Sánchez como banderas, además de Claudio Bravo en el arco y el defensor de River Paulo Díaz. Brasil -pero sobre todo su DT Tite- viene desde hace varias fechas, armando equipos que siempre tienen algún nuevo integrante, como para ir probando variantes de cara a la lista definitiva, todo gracias a la tranquilidad que da estar clasificado. La delantera de la "canarinha" será con Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (PSG) y el joven Antony del Ajax. AT/KDV NA