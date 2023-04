La Justicia de Bahía Blanca rechazó el sobreseimiento de los hermanos Felipe y Lucio Cozzi, acusados de golpear a un joven en la ciudad bonaerense de Claromecó en el verano posterior al crimen de Fernando Báez Sosa, por lo cual ambos irán a juicio oral. Según informó La Nueva Provincia, los mellizos son jugadores de La Plata Rugby Club y están procesados por las lesiones graves a Felipe Di Francesco, un joven que terminó con fractura de tabique nasal, cuatro dientes astillados y la visión comprometida en un ojo. El ataque tuvo gran repercusión nacional por haber sucedido el 27 de diciembre de 2020, el verano siguiente al homicidio de Báez Sosa en Villa Gesell y ambos jóvenes estuvieron detenidos algunos días hasta que fueron excarcelados por no contar con antecedentes ni existir peligro procesal de fuga, según la resolución de primera instancia. La agresión se produjo durante una fiesta clandestina que tenía lugar en las playas del balneario ubicado en cercanías de Tres Arroyos y a la que asistieron unas 500 personas y, según la información que circuló en un primer momento, el ataque se produjo cuando Di Francesco y su hermano Ramiro -ambientalista- recogían botellas y residuos que habían quedado diseminados en el lugar y fueron provocados por los rugbiers y otras personas. La víctima recibió golpes de puño y patadas hasta quedar herido de gravedad y sin conocimiento en el suelo y recién 4 días después del ataque, los hermanos Cozzi se entregaron para ponerse a disposición de la fiscal de Tres Arroyos Natalia Ramos. En tanto, la defensa de los hermanos rechazó la elevación a juicio ordenada por la jueza de Tres Arroyos, Verónica Vidal, y reclamó al menos el sobreseimiento de Lucio, por entender que no tuvo una participación activa en la agresión del joven, pero la Sala I de la Cámara Penal (votos de Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou) confirmaron la decisión. "No observo arbitrariedad, ni falta de racionalidad que justifiquen la decisión que pretenden los recurrentes, quienes solo demuestran una divergencia personal", dijo Barbieri

Además, destacó la declaración de la víctima y su hermano y al menos dos testigos que ubican a los hermanos Cozzi en el escenario de la pelea y con protagonismo. SOC/KDV NA