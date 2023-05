Dos de los cuatro policías que están siendo sometidos a juicio por jurados por la denominada "Masacre de Monte", en la que cuatro chicos murieron tras una persecución policial y posterior choque ocurrida en 2019 en San Miguel del Monte, aseguraron hoy que las víctimas intentaron "atropellarlos" con el auto y "matarlos" y uno de ellos admitió haber disparado dos tiros contra el vehículo.

Se trata del oficial Manuel Monreal y de Mariano Ibáñez, quienes aceptaron declarar hoy en el tramo final del juicio, ante el jurado popular y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, quien modera el debate.

Además de Monreal y de Ibáñez, están siendo juzgados Leandro Ecilapé y Rubén Alberto García, todos ellos policías, por los homicidios de Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22), ocurridos el 20 de mayo del 2019.

“El Fiat 147, haciendo caso omiso a mi alerta, me quiere matar. Intenté tirarme para atrás y efectúo dos disparos hacia las ruedas. Jamás quise lastimar a alguien y lamento lo que pasó”, contó Monreal, en su declaración ante el jurado popular.

Minutos antes, Ibáñez había negado haber disparado contra el auto en el que viajaban las víctimas, afirmó que ese vehículo los "quiso chocar" y que el patrullero que manejaba “no podía perseguir ni a una bicicleta”.

“Con (Manuel) Monreal fuimos a dar una vuelta a la laguna. Me cruzo con el otro móvil (en el que viajaban los otros policías imputados Rubén Alberto García y Leandro Ecilape) y me piden apoyo para identificar un auto. Los cruzamos y se da a la fuga el auto. Cuando vienen hacia a mí, freno y veo que vienen a 50 metros. Se baja Monreal, los quiere detener y veo que nos quieren chocar", explicó.

Durante la mañana, el perito balístico Lucas Basanta complicó a los policías acusados, al asegurar que dos de ellos dispararon contra el auto en el que viajaban las víctimas y descartó que los agentes hayan disparado en dirección al piso.

El testimonio de Basanta, que hizo foco en la bala nueve milímetros hallada en el muslo izquierdo de una de las víctimas, Gonzalo Domínguez (14), abrió la sexta audiencia del juicio por jurados.

En la sala de audiencias se encontraba escuchando la declaración del perito la mamá de Gonzalo, Susana Ríos, quien pidió retirarse cuando el testigo comenzó a dar detalles del disparo que hirió a su hijo.

"La deformación del proyectil está en la parte frontal y no tiene una característica rugosa. Puede ser que haya impactado contra un hueso o contra un telón de interposición, como puede ser una chapa del automóvil, y después ingresa al cuerpo de la víctima. No me da la sensación que haya impactado contra una superficie dura y plana", explicó Basanta.

Por otra parte, el especialista, vestido con un saco celeste y una camisa azul oscura, adjudicó dicho disparo a un arma Bersa Thunder Pro número 13-H57836, la cual era el arma reglamentaria de Manuel Monreal, y contó el procedimiento para identificarla.

La denominada "Masacre de Monte" ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.

Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo, mientras que uno de los adolescentes resultó herido de bala en una de sus piernas.

A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra el acoplado de un camión que estaba detenido en la ruta y cuatro de los cinco ocupantes murieron en el acto. (Télam)